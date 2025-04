video suggerito

Atmane ha uno scatto d'ira incomprensibile durante il match: la racchetta attraversa tutto il campo: Terence Atmane ha lanciato la racchetta a Guangzhou rischiando di colpire qualcuno. L'attrezzo ha attraversato tutto il campo finendo sui tabelloni.

A cura di Marco Beltrami

Terence Atmane protagonista di un pessimo e pericoloso gesto in occasione del torneo di Guangzhou. Il tennista francese che spera di risalire la classifica ATP ha vissuto un momento di forte nervosismo e frustrazione in occasione della partita con Te. Non è riuscito a frenarsi Atmane che ha rischiato anche di fare male a qualcuno lanciando la racchetta.

Terence Atmane infuriato, volano racchette in Cina

L'attrezzo del mestiere spesso e volentieri deve fare i conti con la frustrazione del proprio padrone. Abbiamo assistito a più riprese a racchette distrutte, o lanciate, con i tennisti che sfogano così la loro rabbia incontenibile. Questa volta però Atmane si è decisamente spinto oltre. In un momento delicato del primo set, quando stava comandando il gioco, il francese non è riuscito a prendere la rete velocemente ed è stato superato da un passante dell'avversario molto bello. Una giocata che ha fatto esplodere la sua frustrazione.

Il tennista francese se la cava con un warning

Il numero 136 del mondo dopo aver così perso il servizio ha lanciato la racchetta violentemente dall'altra parte della rete. Senza Te, ormai incamminatosi verso la panchina, ecco che l'attrezzo è volato pericolosamente finendo per schiantarsi contro i tabelloni pubblicitari. Nessuno degli addetti ai lavori si è fatto male, e l'arbitro in quell'occasione ha aspettato qualche secondo prima di intervenire anche per far scaricare un po' Atmane.

Dopo aver chiesto ad un raccattapalle di recuperare la racchetta lanciata da Atmane, l'arbitro lo ha punito con un warning. Se l'è cavata dunque con un avvertimento il francese che comunque è riuscito a portare a casa la vittoria che gli ha permesso di avanzare. Un momento positivo quello del tennista transalpino, che in precedenza aveva vinto il torneo di Busan e ora spera di avvicinarsi alla top 100. Il Roland Garros è alle porte.