Arnaldi sembra di gomma a Ginevra, il punto è splendido: Gaston non crede ai suoi occhi Gran bel punto di Arnaldi nella partita contro Gaston a Ginevra. Il tennista italiano ha lasciato di stucco il suo avversario che si è complimentato.

A cura di Marco Beltrami

Il tennis non si ferma. Dopo gli Internazionali d'Italia che si sono conclusi con la finale del tabellone maschile vinta da Carlos Alcaraz su Jannik Sinner, è già tempo di tornare in campo per il torneo ATP 250 di Ginevra. Subito una gioia per Matteo Arnaldi che ha superato dopo una vera e propria battaglia il francese Hugo Gaston. L'azzurro si è reso protagonista di un colpo sensazionale che ha provocato la reazione particolare del suo avversario.

Arnaldi piazza un grande punto, Gaston non crede ai suoi occhi

Il transalpino numero 78 del mondo pensava di aver messo in grande difficoltà il suo avversario, spedendolo fuori dal campo. Con un bel rovescio incrociato Gaston pensava di aver fatto trequarti di punto e invece non aveva fatto i conti con l'elasticità di Matteo. Arnaldi con una spaccata non solo è riuscito ad arrivare sulla palla, ma ha anche lasciato partire un fulminante dritto lungolinea che gli è valso il punto.

La reazione del tennista francese di fronte al colpo di Arnaldi

Il francese che era rimasto sul posto ha guardato la traiettoria, consapevole di non poter mai arrivare sulla sfera. Per questo non ha potuto fare altro che sperare che finisse fuori. Grande sorpresa quando il colpo di Arnaldi è rimasto dentro, pizzicando la linea. La sua reazione è stata assai curiosa: dopo aver sbarrato gli occhi, ha sollevato il pollice guardando il suo avversario per complimentarsi con lui. Una scena divertente, soprattuto per chi ha portato a casa il punto.

Ancora una volta Matteo ha dimostrato la sua eccezionale elasticità di cui ci aveva parlato in un'intervista esclusiva. Una gioia per Arnaldi che dopo la precoce eliminazione a Roma, ha portato a casa una bella vittoria con il punteggio di 6-7(6), 6-4, 6-4. Secondo turno in cascina per il ligure che ora affronterà uno tra l'ungherese Fabian Marozsan e il qualificato Sell.