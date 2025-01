video suggerito

Anna Kournikova è riapparsa in pubblico in sedia a rotelle: come sta l’ex tennista a 43 anni La ex giocatrice vive con molta discrezione la propria vita. È madre di 3 figli avuti dalla relazione con il cantante spagnolo Enrique Iglesias. Una foto scattata a Miami la mostra com’è oggi. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

22 CONDIVISIONI condividi chiudi

Anna Kournikova in sedia a rotelle. È così che la ex tennista russa è stata fotografata in strada a Miami, mentre era in compagnia delle figlie, Lucy e Mary (ma ne ha anche un terzo, Nicholas), nei pressi di un centro commerciale extra-lusso. Oggi 43enne, la donna aveva un tutore ortopedico molto vistoso alla gamba destra, indossava una tuta nera, occhiali da sole e i capelli erano raccolti in uno chignon. Un look molto diverso rispetto a quello del passato.

Un'immagine di ‘normale' quotidianità, differente rispetto a quella della giocatrice che era stata definita la più bella del circuito di tutti i tempi. Un'immagine che ha destato molta curiosità (e preoccupazione per le sue condizioni) anche perché le apparizioni pubbliche avvengono di rado e lei stessa, dopo aver lasciato l'attività agonistica nel 2003, s'è progressivamente eclissata dedicandosi alla famiglia messa su assieme al cantante Enrique Iglesias.

A 21 anni, a causa di una serie d'infortuni e di problemi alla schiena, prese la decisione più difficile per uno sportivo: ritirarsi. Lo fece dopo aver conquistato ben 16 titoli in doppio e senza mai eccellere nel singolo. È insieme a Martina Hingis (nella foto sopra) che è riuscita a scalare il ranking di specialità fino a raggiungere la vetta della speciale classifica. Si arrampicò fino in cima grazie (anche) alla conquista degli Australian Open in virtù del grande feeling in campo con la svizzera.

Quanto all'esperienza individuale, non è mai riuscita a vincere un titolo. O meglio, ha solo accarezzato la possibilità di battersi per un trofeo: raggiunse la semifinale di Wimbledon nel 1997, diventando solo la seconda donna nell'era open a centrare un traguardo del genere al suo debutto.

Cosa fa oggi Anna Kournikova? Nulla che le regali notorietà al di fuori di quel recinto privato che ha messo tra sé e la vita mondana. Appesa la racchetta al chiodo, l'avvenenza del suo fisico le spalancò le porte del mondo della moda. Fu il momento di massimo splendore, al punto da essere definita più sexy di Jennifer Lopez. Dal rettangolo di gioco al mondo dello showbiz, la vita della ex tennista cambiò radicalmente. E fu in quel solco che incontrò il suo attuale compagno, Enrique Iglesias (nella foto sotto), figlio del cantante spagnolo Julio Iglesias.

Apparve nel suo video musicale per ‘Escape' e da allora la loro relazione è cresciuta e s'è consolidata nel tempo. E mentre lui ha continuato a calcare il palcoscenico, lei ha scelto un profilo pubblico molto più basso e defilato rispetto alla grande popolarità del compagno. Attualmente la coppia vive nel buen retiro della Florida. E tutto il resto è noia.