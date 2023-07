Alex Michelsen è il nuovo ragazzo d’oro del tennis: dal college alla finale di Newport Il diciottenne tennista americano, che dal prossimo autunno dovrebbe frequentare il college, si è qualificato per la prima finale ATP della sua carriera. A Newport Michelsen sfiderà Mannarino.

A cura di Alessio Morra

Il torneo ATP 250 di Newport è un appuntamento classico, è uno dei tornei storici, che però per collocazione – si gioca la settimana successiva a Wimbledon – non ha ai nastri di partenza big assoluti. Ma il torneo che si disputa sull'erba del Rhode Island, dove c'è l'Hall of Fame del tennis, regala sempre grandi storie e ora propone quella di Alex Michelsen, un nome che fino a poche ore fa era noto solo a coloro che seguono tennis in modo capillare. Ma bisogna sottolineare bene il nome di questo ragazzo che domenica disputerà la prima finale della sua carriera, a 18 anni e al secondo torneo ATP in assoluto.

Chissà in quanti hanno letto il nome di Alex Michelsen nel tabellone di Newport e si sono chiesti chi fosse. La risposta è semplice: è un ragazzo di talento classe 2004, che di anni ne ha ancora 18, perché è nato nel mese di agosto. Michelsen ha iniziato il torneo battendo la testa di serie numero 5 Cressy, poi ha eliminato l'australiano Duckworth e soprattutto ha sconfitto Mackenzie McDonald, giocatore americano sempre ostico.

Così è approdato in semifinale, ha sfidato John Isner, che potrebbe essere suo padre avendo 19 anni in più, e lo ha battuto in due set: 7-6 6-4. E domenica sera affronterà in finale quella vecchia volpe di Adrian Mannarino, specialista dell'erba, ma non delle finali (ne ha perse nove su undici). In ogni caso sarà un torneo strepitoso per questo teenager che sta realizzando un'ascesa rapida e sorprendente, pure per sé stesso. A Newport dopo essersi qualificato per i quarti aveva detto: "Ho vinto due partite nel Tour, se me l'avessero detto un po' di tempo fa non ci avrei mai creduto".

Di sicuro un po' di tempo fa aveva inviato una lettera d'intenti all'Università della Georgia per la quale dal prossimo autunno si è detto disposto a giocare a tennis. Ma intanto prima di finire al college, che dovrebbe abbinare, però, alla vita da professionista, così complicata perché chi frequenta il college non può incamerare i guadagni dei professionisti.

Michelsen vivrà la sua prima finale a livello ATP, lo farà a 18 anni, in un tennis che come un tempo sta dando di nuovo tanto spazio ai giovani, come insegnano: Alcaraz, Jannik Sinner e Rune.