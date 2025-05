video suggerito

Alcaraz interrompe l’intervista: “Un attimo, sognavo da sempre di fare una cosa. Ora seguitemi” Carlos Alcaraz show al Roland Garros durante l’intervista successiva alla vittoria contro Marozsan. Lo spagnolo ha invitato il pubblico a seguirlo. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Marco Beltrami

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Roland Garros ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Carlos Alcaraz si è preso la scena al Roland Garros dopo la vittoria contro Marozsan. Un successo in 4 set per il numero due al mondo, che si è qualificato al terzo turno dove affronterà il vincente di Mpetshi Perricard-Dzumhur. Morale alto per Carlitos nell'intervista successiva al confronto: ha sorpreso sia il "padrone di casa" e cerimoniere Wilander sia il pubblico, invitato a partecipare attivamente a un coro.

Alcaraz batte Marozsan, le parole post-partita al Roland Garros

Un passaggio a vuoto nel secondo set, perso 6-4, non ha impedito ad Alcaraz di regolare il tennista ungherese, sfoderando la solita prestazione di spessore impreziosita anche da alcuni punti da circoletto rosso. Molto soddisfatto il murciano al momento della classica chiacchierata sul campo con l'intervistatore Mats Wilander: "È stato un grande match. Ho iniziato giocando bene. Nel primo set avevo molta fiducia. Nel secondo set, lui ha iniziato a giocare molto meglio ed è stato davvero aggressivo. Non ha sbagliato nulla, quindi è stato un po' difficile affrontare il suo gioco in quel set, ma sono davvero felice di essere stato forte e di essermi sciolto. Nel terzo set, ho iniziato a giocare sempre meglio, il che mi ha aiutato ad avere due ultimi set davvero buoni".

Come spesso accade, in alcune fasi del match Alcaraz ha dato l'impressione quasi di divertirsi in campo. Lo spagnolo ha spiegato: "La maggior parte delle volte mi diverto. A volte è difficile divertirsi in campo quando stai soffrendo là fuori. Dipende anche dall'avversario. La maggior parte delle volte non cerco di pensare ad altro se non a godermi il gioco e l'essere su questo campo. Philippe-Chatrier è un campo davvero bello, quindi devo godermelo; una volta che entro in campo, non penso ad altro".

Alcaraz sorprende tutti facendo partire un coro

A questo punto l'intervista sembrava finita, e invece ecco il colpo di scena. Alcaraz ha chiesto a Wilander di aspettare un attimo prima di congedarlo, e poi ha preso l'iniziativa tra la curiosità generale: "Aspetta, aspetta. Ho sempre voluto farlo. Spero che tutti mi seguano". Cosa aveva in mente Carlos? L'idea era quella di lanciare il famoso coro tennistico francese: "Popoppopopopo polololo…", ottenendo poi in risposta da tutti "olè". Missione compiuta da parte del giocatore, con i tifosi che lo hanno seguito.

Cos'è questo coro intonato da Alcaraz al Roland Garros

Questo coro è molto popolare sui campi e sugli spalti del Roland Garros. Soprattutto nei match di cartello, o in quelli con il pubblico delle grandi occasioni, spesso e volentieri si sente qualcuno lanciare questo richiamo. Una voce solitaria urla "Popoppopopopo polololo", con il resto del pubblico che risponde con un "olè". Non sempre l'effetto riesce, soprattutto quando il richiamo viene effettuato a ripetizione. Questa volta, però, il coro tipico del Roland Garros è riuscito alla perfezione.