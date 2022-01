Valentina Vezzali positiva al Covid, non sarà presente alla Cerimonia d’Apertura delle Olimpiadi Il sottosegretario allo Sport a causa della positività al Covid non potrà essere presente a Pechino il prossimo 4 febbraio per la Cerimonia d’Apertura delle Olimpiadi.

A cura di Alessio Morra

Il sottosegretario allo Sport Valentina Vezzali è risultata positiva al Covid e per questo non sarà presente alla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici invernali di Pechino, che inizieranno venerdì 4 febbraio. Come rappresentante dell'Italia al suo posto ci sarà l'ambasciatore italiano in Cina Luca Ferrari. Alla Cerimonia d'apertura saranno presenti il presidente cinese Xi Jinping e quello russo Vladimir Putin, mancheranno invece quelli di Gran Bretagna, Stati Uniti e Australia per il boicottaggio diplomatico dichiarato contro la Cina.

Valentina Vezzali dunque purtroppo è costretta a saltare la cerimonia d'apertura dei Giochi 2022, e spera di essere presente in Cina quantomeno per quella di chiusura, in programma domenica 20 febbraio. Tre volte consecutive campionessa olimpica nella scherma, Vezzali avrebbe dovuto far parte della spedizione che segui gli azzurri, che avrà a capo dunque il presidente del CONI Giovanni Malagò.

L'Italia ha grandi speranze e tante ambizioni, perché a Pechino spera di ottenere tante medaglie. Ripetere l'exploit degli ultimi Giochi Olimpici estivi pare difficile, record di ori e di medaglie totali con almeno una medaglia vinta in ogni giorno di gare. Ma anche in Cina il tricolore può sventolare e c'è tanta voglia di successi. L'obiettivo minimo è quello della doppia cifra considerando il totale delle medaglie, quattro anni fa in Corea del Nord gli azzurri conquistarono complessivamente tre medaglie d'oro, due argenti e cinque bronzi. E si spera anche che la sfortunata Sofia Goggia abbia la possibilità di gareggiare, proverà un recupero a tempo di record dopo l'infortunio occorsole a Cortina.