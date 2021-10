Sofia Goggia sarà la portabandiera dell’Italia alle Olimpiadi di Pechino 2022 La sciatrice bergamasca, medaglia d’oro in discesa alle Olimpiadi del 2018, è stata scelta come portabandiera dell’Italia nei Giochi Olimpici invernali che si disputeranno nel 2022 a Pechino. Michela Moioli sarà invece l’alfiere tricolore nella cerimonia di chiusura. Le Olimpiadi di Pechino si terranno dal 4 al 20 febbraio.

A cura di Alessio Morra

La campionessa di sci azzurra Sofia Goggia sarà la portabandiera italiana alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022, che si terranno dal 4 al 20 febbraio. La scelta era prevedibile considerati i grandi risultati ottenuti da Sofia Goggia che è una delle migliori atlete italiane e che nelle Olimpiadi di Pyongyang 2018 conquistò la medaglia d'oro in Discesa Libera. L'ufficialità è stata data dal Coni, che si era riunito anche per stabilire il nome del portabandiera azzurro, l'alternativa era Michela Moioli, che è stata scelta come alfiere tricolore nella cerimonia di chiusura.

Dopo i grandi trionfi nelle Olimpiadi estive di Tokyo, l'Italia spera di continuare a vincere il prossimo febbraio quando si terranno i Giochi Olimpici invernali a Pechino. Con largo anticipo bisognava stabilire il portabandiera dell'Italia. Già nei giorni scorsi il numero uno dello sport italiano Giovanni Malagò aveva affrontato l'argomento e aveva dichiarato che c'era un ballottaggio tra Sofia Goggia e Michela Moioli, ballottaggio in cui ha prevalso Goggia.

La scelta del Coni premia un'atleta di alto livello, che ha vinto tanto, nonostante alcuni seri infortuni subiti. Goggia, classe 1992, è nata a Bergamo e nel 2018 in Corea del Nord si aggiudicò l'oro in discesa libera, cosa mai accaduta a un'atleta italiano. Goggia ha vinto due coppe di specialità e due medaglie ai Mondiali: argento nel SuperG di Are 2019, bronzo a St.Moritz 2017. L'azzurra è stata la prima sciatrice italiana di sempre a salire sul podio in quattro diverse specialità della Coppa del Mondo. Nella passata stagione ha vinto consecutivamente quattro discese libere, ma purtroppo a causa di un infortunio al ginocchio non è riuscita a disputare i Mondiali di Cortina 2021.