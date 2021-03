In Svizzera questa settimana si disputano le finali di Coppa del Mondo di Sci. Gli organizzatori hanno deciso di annullare le discese libere (maschile e femminile) in programma oggi a Lenerheide e ciò in automatico ha portato all'assegnazione della Coppa di discesa a Sofia Goggia, che ha disputato una stagione eccezionale ma che è stata costretta a fermarsi dopo la frattura del piatto tibiale, a fine gennaio. A causa di quell'infortunio aveva dovuto saltare i Mondiali di Cortina, ma a tempo di record era tornata in pista perché voleva difendere il primato nella coppa di specialità. Per Goggia è il secondo successo, già nel 2018 vinse la coppa di specialità di discesa libera.

Goggia e Feuz i campioni di discesa libera 2021

L'annuncio lo ha dato la FIS che dopo aver preso atto dell'impossibilità di far disputare nella stessa giornata prove e gare per uomini e donne ha festeggiato il successo di Goggia, che ha ottenuto quattro vittorie e un secondo posto in questa stagione che è stata ottima. Con 480 punti Sofia si conferma la regina della discesa libera. Il trofeo maschile invece è stato vinto per la quarta volta dallo svizzero Beat Feuz. Giovedì si dovrebbero disputare, il condizionale è d'obbligo anche se le previsioni meteo sono in miglioramento, i due SuperG.

Quattro successi nel 2021

Una stagione particolare questa per Sofia Goggia che è ritornata su alti livelli, e si vede, altrimenti non avrebbe conquistato la Coppa del Mondo di specialità, ma comunque avrà un grande rammarico. Perché un infortunio alla tibia le ha impedito di partecipare ai Mondiali. Infortunio doppiamente beffardo perché l'ha fermata otto giorni prima del via e l'ha tenuta fuori per circa un mese. In pratica ha saltato solo Cortina 2021. In Coppa del Mondo ha vinto in questa stagione a Val d'Isere, Sankt Anton e due volte a Crans Montana.