Sci alpino oggi in TV, dove vedere Slalom gigante femminile a Semmering e discesa libera maschile a Bormio: orari e diretta Due le gare odierne di Coppa del Mondo di sci alpino: la discesa libera maschile a Bormio (ore 11:30) sulla pista Stelvio, lo slalom gigante femminile a Semmering (in Austria, a partire dalle ore 10:00 sul tracciato Panorama). Diretta tv in chiaro e gratis sui canali della Rai. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

La stagione di Coppa del Mondo di sci alpino riprende oggi, sabato 28 dicembre, dopo due giorni di pausa tra vigilia e Natale. Due gli appuntamenti in calendario: la discesa libera maschile a Bormio (ore 11:30) sulla pista Stelvio (una delle più tecniche e difficili) e lo slalom gigante femminile a Semmering (in Austria, a partire dalle ore 10:00 sul tracciato Panorama) sono i penultimi dell'anno solare prima di tornare in pista a inizio gennaio 2025. Entrambe le gare potranno essere seguite in diretta tv, in chiaro e gratis sui canali della Rai (oppure in streaming sulla piattaforma Rai Play), in alternativa (ma solo per abbonati) su Eurosport.

Si gareggia in attesa che la Federazione internazionale comunichi le date dei recuperi delle tre tappe (tutte in ambito femminile) cancellate per le condizioni impraticabili delle piste: si tratta del secondo super G di St. Moritz (la terza gara annullata negli eventi femminili iridati) e dei due giganti di Tremblant che non vennero disputati il 7-8 dicembre.

I pettorali di Paris e degli altri azzurri per discesa maschile a Bormio

Grande attenzione Dominik Paris nella discesa maschile a Bormio. Il 35enne di Merano scenderà con il pettorale numero 14 e accanto a lui per la discesa della tappa italiana di questa Coppa del Mondo ci saranno anche Mattia Casse col 13, Dominik Paris col 14, Florian Schieder col 16, Christof Innerhofer col 23, Molteni col 43, Alliod col 46, Franzoni col 52 e Abbruzzese col 55.

I pettorali di Brignone e delle altre azzurre per lo slalom femminile a Semmering

Federica Brignone e Marta Bassino, che partiranno rispettivamente con il pettorale numero 6 e numero 8, guidano la pattuglia delle azzurre impegnate oggi nello slalom femminile a Semmering. In gara insieme a loro ci saranno anche Asja Zenere col pettorale numero 28, Roberta Melesi col 29, Elisa Platino col 30, Ilaria Ghisalberti col 35, Lara Della Mea col 36 e Giorgia Collomb col 61.

A che ora vedere la discesa maschile in diretta TV e streaming

La discesa libera maschile di Coppa del Mondo, che abitualmente si disputa in manche unica, andrà in onda in diretta tv e in streaming a partire dalle 11:30 su Rai 2 (e inline su Rai Play) oppure sui canali a pagamento su Eurosport (visibili su Sky e DAZN), Discovery+, Sky Go, NOW.

Dove vedere in TV e in diretta streaming lo slalom gigante femminile a Semmering

Sono due le manche dello slalom gigante femminile di Coppa del Mondo che si disputano oggi a Semmering. La prima alle 10:00 e la secondo alle 13:30 (condizioni meteo permettendo). La diretta televisiva in chiaro è gratuita su Rai 2 e in streaming su Rai Play, mentre è riservata agli abbonati su Eurosport e online su Discovery+, Sky Go, Now, Dazn.