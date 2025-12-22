Sci alpino oggi in TV, dove vedere lo Slalom maschile in Alta Badia: orari e programma

Oggi è in programma il Slalom maschile dell’Alta Badia. La gara si disputerà questa mattina e scatterà alle ore 10:00. Diretta in chiaro su Rai 2, oltre che su Eurosport.

Oggi, lunedì 22 dicembre 2025, si chiude il fitto programma della Val Badia con lo slalom maschile: alle ore 10.00 c'è la prima manche e alle ore 13.30 scatta la seconda. Diretta TV in chiaro su Rai 2, oltre che su Eurosport.

L’Alta Badia torna a essere uno dei cuori pulsanti della Coppa del Mondo di sci alpino, con la Gran Risa pronta ancora una volta a mettere alla prova i migliori interpreti delle discipline tecniche. La classica ladina rappresenta da sempre uno degli appuntamenti più iconici del calendario, una pista capace di esaltare talento, precisione e coraggio, ma anche di punire il minimo errore.

Sci alpino, i pettorali degli italiani in gara oggi in Alta Badia

Il programma in Alta Badia dopo il SuperG femminile prosegue con lo Slalom maschile. Nell’ultima tappa disputata in Francia è stato il norvegese Timon Haugan a prendersi la scena, centrando sia la vittoria sia la leadership della classifica di specialità (195 punti). Tra i possibili vincitori di giornata rientrano i norvegesi Henrik Kristoffersen e Atle Lie McGrath, il francese Clément Noel, il brasiliano Lucas Pinheiro Braathen.

I sei pettorali dell’Italia sono stati assegnati ad Alex Vinatzer (6293171), Tobias Kastlunger (6293252), Tommaso Sala (6291574), Matteo Canins (6292914), Simon Maurberger (6291430) e Tommaso Saccardi (6293764).

La competizione scatterà alle 10:00 con la prima manche, mentre alle 13:30 è in programma la discesa decisiva.

Dove vedere lo Slalom maschile di sci in TV: orari e diretta in chiaro

Tutte le gare di Coppa del Mondo 2025-2026 si possono seguire in diretta TV in chiaro sulla Rai. Sarà così naturalmente per il Slalom maschile in Alta Badia in programma oggi, lunedì 22 dicembre. La gara si potrà seguire in diretta su Rai 2 a partire dalle ore 10:00. Streaming gratis in chiaro possibile con RaiPlay.

La Coppa del Mondo di Sci, sia quella maschile che quella femminile, si potrà seguire anche su Eurosport, possono farlo ovviamente gli abbonati del canale che è visibile sia da parte degli abbonati di DAZN che di Discovery+. Streaming con DAZN, Discovery e il Player di Eurosport.