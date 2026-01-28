Sci Alpino oggi in TV, dove vedere lo Slalom maschile di Schladming: orari e programma

Oggi ultimo appuntamento di Coppa del Mondo di sci alpino maschile con lo slalom speciale di Schladming. Doppia manche in diretta senza costi e in chiaro sia in TV sia in streaming grazie al servizio Rai.

Ultimo appuntamento infrasettimanale della Coppa del Mondo di Sci alpino maschile prima dell'inizio delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina. Dopo lo slalom gigante di ieri oggi di nuovo si scende in Austria a Schladming per lo slalom speciale le cui due manche saranno trasmesse in diretta dalla Rai in TV e in streaming in chiaro per tutti.

Oramai le Olimpiadi invernali sono ad un passo e oggi la Coppa del Mondo di sci chiude momentaneamente i battenti sulle nevi austriache di Schladming con il Circo Bianco maschile a darsi battaglia nello slalom. Poi spazio a Milano Cortina e CdM che ritornerà solamente a conclusione dei Giochi. Tra gli specialisti dei pali stretti si riaprirà la battaglia per la vittoria dopo che a Kitzbuhel si era imposto Manuel Feller, sesto vincitore diverso in otto occasioni. Una incertezza sovrana che non dà alcun favorito indiscusso alla vigilia, anche se la specialità ha il suo padrone, il brasiliano Pinheiro Braathen.

Gli azzurri in pista per lo slalom speciale maschile oggi a Schladming

I nomi confermati e presenti nella rosa azzurra per questa tappa austriaca di CdM sono l'immancabile Alex Vinatzer insieme a Tommaso Sala, Tobias Kastlunger, Corrado Barbera e Matteo Canins.

Dove vedere lo slalom speciale maschile a Schladming in diretta TV e in diretta streaming

Come per tutte le precedenti e le syccessive tappe di Coppa del Mondo di sci alpino, anche questa di oggi mercoledì 28 gennaio a Schladming prevede una totale copertura in diretta in chiaro sia in TV sia in streaming. Servizio garantito attraverso la Rai che in TV avrà la diretta su Rai 2 mentre online metterà a disposizione il proprio portale ufficiale di RaiPlay. Per gli abbonati, a pagamento, garantita la cronaca integrale anche per gli utenti di Eurosport 2, Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN. Gli orari: prima manche fissata alle 17:45, la seconda per le 20:45