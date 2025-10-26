sport
Sci alpino oggi in TV, dove vedere lo Slalom Gigante maschile di Soelden: orari e diretta

Oggi è di scena lo slalom gigante maschile sul ghiacciaio di Soelden, con prima manche in programma alle 10:00 e la seconda alle 13:00. Favorito indiscusso Overmatt, per l’Italia occhi su De Aliprandini e Vinatzer. Diretta in chiaro in TV e per lo streaming sui canali Rai (Rai 2 e Rai Sport HD) e su RaiPlay.
A cura di Alessio Pediglieri
Oggi, domenica 26 ottobre 2025 si rialza il sipario sulla stagione di Coppa del Mondo di sci alpino maschile, con in programma lo Slalom Gigante sul ghiacciaio del Rettenbach a Soelden, in Austria. La prima manche in programma alle 10:00 e la seconda alle 13:00 sono visibili in diretta in chiaro e gratuitamente su Rai 2 e Rai Sport HD.

La stagione 2025-2026 si preannuncia epica con ben 38 gare maschili in programma sarà ancora più unica grazie ai Giochi Olimpici di Milano-Cortina a febbraio. Tra le novità, spicca il SuperG di Livigno al posto della classica tappa di Bormio, con le "classiche" italiane – discesa e SuperG in Val Gardena, gigante e slalom in Alta Badia e lo slalom di Madonna di Campiglio che saranno ancora una volta protagoniste.

Soelden è da sempre il battesimo ufficiale per i gigantisti, e quest'anno non fa eccezione, coincidente per di più con la festa nazionale austriaca, che infiammerà ancor di più le tribune affollate di tifosi locali. Tra i favoriti, il re indiscusso resta lo svizzero Marco Odermatt che punta al poker di Coppe generali consecutive dopo aver dominato discesa, supergigante e gigante nella stagione passata. A contendergli la sfera di cristallo ci proveranno il connazionale Loic Meillard, il norvegese Henrik Kristoffersen e lo sloveno Zan Kranjec. Anche il croato Filip Zubcic e l'austriaco Manuel Feller potrebbero inserirsi tra i primi a sorpresa.

Dove vedere lo slalom maschile di Soelden in diretta TV e in streaming

La gara si potrà seguire in diretta a partire dalle 10:00 con la prima manche, seguita dalla seconda alle 13:00 circa con una copertura in chiaro in programmazione su Rai 2 e Rai Sport HD. A pagamento, appuntamento su Eurosport 1. Per la diretta streaming live, sempre gratuita, il servizio è dato sul portale online della Rai, RaiPlay, mentre a pagamento si deve essere abbonati a Discovery+, dove si può seguire la gara, così come su NOW.

Slalom maschile di Soelden di oggi domenica 26 ottobre: gli italiani in gara

L'Italia schiera una squadra di sei gigantisti con speranze riposte soprattutto su Luca De Aliprandini e Alex Vinatzer. De Aliprandini, in particolare, ha già sfiorato il podio e proverà a lanciare la sua rincorsa puntando le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. A completare il sestetto ci sono Filippo Della Vite, Simon Talacci, Giovanni Borsotti e Tobias Zingerle

0 CONDIVISIONI
