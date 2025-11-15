Sci alpino oggi in TV, dove vedere lo Slalom femminile a Levi: orari e programma

Nel cuore della Lapponia andrà in scena lo slalom femminile. Oggi a Levi torna la Coppa del Mondo di sci alpino: gli orari della gara e dove vederla in diretta tv e streaming.

La Coppa del Mondo di sci alpino fa tappa oggi a Levi dove ci sarà la prima stagionale dello slalom femminile. Sarà una gara speciale per Mikaela Shiffrin che può raggiungere un risultato storico, ossia la nona vittoria consecutiva sullo stesso tracciato. La prima manche è in programma per le ore 10:00, la seconda per le 13:00 e saranno entrambe visibili in diretta tv in chiaro su Rai 2 e Rai Sport HD.

Le sciatrici saranno impegnate sulla pista in Finlandia comunemente chiamata "Levi Black" ed è chiaro che sarà la statunitense la protagonista da battere. Nel cuore della Lapponia potrebbe distruggere un altro record, impreziosendo ancora di più una carriera già ricca di successi, e se la vedrà specialmente con la croata Zrinka Ljutic e la svizzera Camille Rast. L'Italia invece si aggrappa a Lara Della Mea, la più forte in questa specialità, ma le azzurre non hanno grandi chance di imporsi sulle nevi finlandesi.

Dove vedere lo slalom femminile di Levi in diretta TV e in streaming

La Coppa del Mondo di sci alpino si sposta in Finlandia: la pista di Levi ospiterà lo slalom femminile oggi, sabato 15 novembre, e la gara sarà suddivisa nelle solite due manche. La prima partirà alle ore 10:00 mente la seconda alle ore 13:00 e per entrambe ci sarà la copertura televisiva in chiaro e gratuita su Rai 2 e Rai Spot HD. Invece chi possiede un abbonamento potrà seguire in contemporanea lo slalom femminile su Eurosport 1. Anche per la diretta streaming ci sono due alternative: in forma gratuita sul portale o l'app di RaiPlay, a pagamento su Discovery+ e NOW.

Slalom femminile di Levi di sabato 15 novembre: le italiane in gara

La gara di Levi non sarà una buona occasione per l'Italia che si presenta all'evento senza nessuna vera candidata per la vittoria. La grande assente sarà Marta Rossetti, fuori per infortunio per tutta la stagione, e al cancelletto di partenza si presenteranno Lara Della Mea, Beatrice Sola (rientrata dopo la rottura del crociato), Emilia Mondinelli, Giorgia Collomb, Giulia Valleriani, Alice Pazzaglia e Annette Belfrond.