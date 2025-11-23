sport
Sci alpino oggi in TV, dove vedere lo Slalom femminile a Gurgl: orari e programma

Slalom femminile di Gurgl 2025: orari, diretta TV, streaming e azzurre in gara oggi 23 novembre.
A cura di Marco Beltrami
È in programma oggi domenica 23 novembre una nuova gara di Coppa del mondo di sci femminile. A Gurgl, in Austria, va in scena lo slalom a completare il weekend, apertosi ieri con la prova maschile. Due le manche previste, una alle 10:30 e l’altra alle 13:30, con Mikaela Shiffrin favorita numero uno per la vittoria. A rappresentare l’Italia dello sci ci saranno sette azzurre, con occhi puntati soprattutto su Giorgia Collomb e Lara Della Mea. Tutte molto motivate a far bene per riscattare l'inizio di stagione. Diretta TV gratuita, in chiaro, su Rai Due e Rai Sport, oltre a Eurosport e DAZN, streaming gratis su Rai Play, oltre a Eurosport, DAZN, Discovery. Ecco tutto quello che c'è da sapere

Dove vedere lo slalom femminile a Gurgl in diretta TV e in streaming

La prova di Slalom femminile in programma a Gurgl avrà due manche, la prima alle 10:30 e la seconda alle 13:30. La diretta televisiva della giornata di sci sarà in chiaro sulla Rai, divisa tra Rai Due e Rai Sport. Inoltre appuntamento anche su Eurosport, disponibile su DAZN (su Smart TV o su TV tradizionali con l'ausilio di appositi dispositivi). Diretta streaming su Rai Play in chiaro, oltre a Eurosport, Discovery+, DAZN, tutti servizi per abbonati.

Slalom femminile di Gurgl di domenica 23 novembre: le italiane in gara

L'Italia in Austria potrà fare affidamento nella prova dello Slalom femminile su sette atlete. Il loro compito sarà quello di provare a riscattare la prova non esaltante di Levi. A rappresentare il tricolore ci saranno, Giorgia Collomb, Lara Della Mea, Emilia Mondinelli, Beatrice Sola, Alice Pazzaglia, Giulia Valleriani e Annette Belfrond. Ovviamente la sciatrice da battere sarà la solita Mikaela Shiffrin, favorita numero uno e a suo agio sulla neve austriaca, a rendere ancor più eccezionale la sua bacheca e il suo palmares.

Sport invernali
