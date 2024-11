video suggerito

Sci alpino oggi in TV, dove vedere lo Slalom femminile a Gurgl: orari e diretta Oggi sabato 23 novembre 2024 si disputa lo slalom speciale femminile a Gurgl, in Austria. Una prova su due manche con la prima pin programma alle 10:30. Diretta in chiaro su Rai e su RaiPlay. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

La Coppa del Mondo di sci alpino ritorna per il secondo appuntamento stagione quest'oggi sabato 23 novembre a Gurgl, in Austria dove si disputa lo slalom speciale femminile con inizio alle 10:30. Le due manche saranno visibili in chiaro sia in TV sia in streaming sui canali Rai e RaiPlay.

Il direttore tecnico Gianluca Rulfi ha confermato il blocco di sette atlete che avevano partecipato allo slalom di Levi per il secondo appuntamento di Coppa del mondo fra i pali stretti in programma a Gurgl, tra le quali ritroviamo Martina Peterlini, che ha chiuso in top 20 in Finlandia, e Lucrezia Lorenzi, sorella della giovane Matilde, scomparsa a seguito di un tragico incidente in allenamento. Non ci saranno Federica Brignone e Sofia Boggia che sono impegnate in Nordamerica insieme a Marta Bassino, Roberta Melesi e Nicol Delago, che verranno raggiunte il 26 novembre da Laura Pirovano, Teresa Runggaldier, Nadia Delago, Elena Curtoni, Sara Thaler e Vicky Bernardi.

I pettorali di Peterlini, Rossetti e le altre azzurre per lo slalom femminile

Per lo slalom speciale femminile che si disputa in Austria, ci saranno dunque sette atlete italiane al via, "capitanate" tra i paletti da Martina Peterlini, già tra le migliori 20 atlete in Finlandia al debutto di questa Coppa del Mondo di sci alpino 2024. Ecco l pettorali con cui prenderanno il via:

Dove vedere Peterlini e Rossetti nello slalom in TV e in streaming

Lo slamo femminile speciale che si disputa oggi sabato 23 novembre a Gurgl in Austria sarà possibile vederlo integralmente sia in chiaro sia a pagamento. In quest'ultimo caso si vedrà su Eurosport per gli abbonati Sky, DAZN e Discovery+. Gratis e senza alcun costo aggiuntivo, le due manche si potranno vedere anche sulla Rai in TV e su RaiPlay in live streaming.

A che ora si disputa lo slalom di Coppa del Mondo

Lo slalom speciale femminile di Coppa del Mondo di Sci alpino 2024 sulle nevi di Gurgl, in Austria si disputa in doppia manche. La prima scatterà alle 10:30, mentre la seconda è prevista dalle 13:30 con ordine di partenza delle migliori della prima, nell'ultima fase.