Sci alpino in TV, dove vedere lo Slalom Gigante femminile di Sun Valley: orari e diretta Lo Slalom Gigante femminile è in programma oggi martedì 25 marzo con due manche. Ecco tutto quello che c'è da sapere su diretta TV e streaming.

A cura di Marco Beltrami

La Coppa del mondo di Sci prevede oggi martedì 25 marzo la gara di Slalom Gigante femminile. Si gareggia a Sun Valley, negli Stati Uniti, con due manche in orario rispettivamente alle 16:30 e alle 19, orari italiani. Prosegue dunque il calendario molto ricco delle gare di questi giorni, con in pista Federica Brignone sempre più leader della classifica mondiale, oltre a Sofia Goggia, Marta Bassino e Lara Della Mea. Ci sono tutte le premesse per una nuova affermazione azzurra, anche se la concorrenza è spietata. Ecco tutto quello che c'è da sapere su Diretta TV e Streaming, in chiaro su Rai 2, Rai Sport e RaiPlay, oltre che su Sky, DAZN, Eurosport e Discovery+.

Dove vedere lo Slalom Gigante femminile di Sun Valley: la diretta TV in chiaro

Dove vedere lo Slalom Gigante femminile di Sun Valley in TV? La gara di Coppa del mondo di sci si potrà vedere in chiaro sulla Rai e in particolare su Rai Sport o Rai Due a partire dalle 16:30, ora italiana. La prova si potrà seguire anche su canali delle emittenti in abbonamento, ovvero su Eurosport che è disponibile sia sulla piattaforma Sky che su quella di DAZN. Questo però solo per gli abbonati a una delle due emittenti satellitari.

Lo Slalom Gigante femminile di Sun Valley, dove vederlo in diretta streaming: l'orario

Lo Slalom Gigante femminile di Sun Valey si potrà vedere anche in streaming in chiaro sulla piattaforma RaiPlay. Basterà dunque una connessione a internet stabile, senza la necessità di costi aggiuntivi. L a diretta è in orario alle 16:30, quando inizierà la prima manche, e proseguirà poi alle 19 quando ci sarà la seconda manche. La visione in streaming della gara di Sci sarà disponibile anche su Sky GO e DAZN, grazie alla piattaforma di Eurosport, oltre che su Discovery+. Servizi questi tutti riservati ai rispettivi abbonati.