Sci alpino in TV, dove vedere lo Slalom maschile di Hafjell: orari e diretta Lo Slalom Speciale maschile di Hafjell segna un altro appuntamento importante nel calendario della Coppa del Mondo di sci alpino. Le due manche sono in programma alle 9:30 e alle 12:30, trasmesse in diretta tv e in chiaro sui canali della Rai.

La Coppa del Mondo di sci alpino maschile resta in Norvegia e oggi, domenica 15 marzo, è di scena ad Hafjell per la prova di Slalom Speciale maschile. Si disputa in due manche in programma tra le 9:30 e le 12:30 (salvo cambiamenti d'orario a causa del meteo) e sarà trasmessa in diretta tv, in chiaro e gratis per tutti sui canali della Rai (anche in streaming su Rai Play) oltre alle piattaforme di Sky e Dazn (ma solo per abbonati).

Gli italiani in gara nello Slalom Speciale di Hafjell

C'è un solo precedente positivo per l'Italia maschile che nel 2023 vide trionfare Giorgio Rocca. A distanza di 22 anni gli azzurri ci riproveranno dopo aver ottenuto in questa stagione un terzo posto nel Gigante di Adelboden con Luca De Aliprandini e un secondo piazzamento nello Speciale di Kitzbuehel con Alex Vinatzer. Oltre a loro due, la selezione azzurra potrà contare anche su Filippo Della Vite, Tobias Kastlunger, Stefano Gross, Giovanni Borsotti, Giovanni Franzoni, Matteo Canins, Tommaso Saccardi, Edoardo Saracco.

Il programma dello Slalom di Hafjell

Slalom speciale, prima manche (9:30)

Slalom speciale, seconda manche (12:30).

Dove vedere lo Slalom maschile di Hafjell: la diretta in chiaro

Lo Slalom Speciale di Hafjell andrà in onda in diretta e in chiaro per tutti su Rai Sport e su Rai 2 a partire dalla prima manche in calendario alle ore 9:30. La gara sarà trasmessa anche sui canali di Eurosport, le cui frequenze sono disponibili sulle piattaforme di Sky e Dazn (ma solo per gli abbonati).

Slalom maschile di Hafjell, dove vederlo in streaming: gli orari

La diretta streaming dello Slalom Speciale maschile di Hafjell sarà trasmessa in forma gratuita su Rai Play e la si potrà vedere utilizzando i consueti dispositivi. In alternativa (ma in questo caso solo in pay-per-view) c'è la possibilità di assistere alle due manche (9:30 e 12:30) su Discovery+, attraverso Sky Go e NOW oppure Dazn.