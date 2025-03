video suggerito

Sci alpino in TV, dove vedere il Super G femminile di La Thuile e lo Slalom Gigante maschile di Hafjell: orari e diretta Doppio appuntamento per la Coppa del Mondo di sci alpino. Le donne sono impegnate a La Thuile per il Super G (11:00), con Federica Brignone. Gli uomini scendono ad Hafjell, per lo Slalom Gigante (9:30 e 11:30). Dirette TV e streaming in chiaro sui canali Rai. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Alessio Pediglieri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un weekend travagliato per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile a La Thuile in Val d'Aosta, con il maltempo che non sta lasciando pace: tutte le prove infrasettimanali sono state annullate e oggi il Super G in programma è in attesa di avere il via libera dopo gli ultimi riscontri meteo. Va meglio in Norvegia dove gli uomini si sfidano sullo Slalom Gigante a Hafjell. Diretta Tv e in streaming in chiaro sui canali Rai.

Ancora un Super G aspetta le donne in Val d'Aosta dopo la cancellazione della discesa libera e la scelta di tenere la giornata di domani come eventuale recupero, un jolly per un eventuale rinvio odierno. Il maltempo ha condizionato il calendario e così anche l'ultima parte di CdM dove Federica Brignone sta imperando in classifica generale: dopo il terzo posto di giovedì. Per gli uomini non ci sono problemi e il programma è rispettato: oggi ci si sfida nello Slalom Gigante, con le classiche due manche, sulle nevi scandinave.

Il Super G femminile, dove vedere Brignone e Goggia a La Thuile: la diretta TV

Se il meteo tiene e le condizioni non obbligheranno ad un ulteriore rinvio, la Coppa del Mondo femminile di sci alpino vedrà alle 11:00 il Super G con Federica Brignone che dovrà difendersi dagli attacchi di Lara Gut-Berhami. Attesa anche per il possibile riscatto di Sofia Goggia, ieri seconda. La diretta in TV, in chiaro, è garantita dalla Rai: Rai2 e RaiSportHD i due canali di riferimento. Per gli abbonati, a pagamento, la gara sarà visibile su Eurosport 1

Dove vedere lo Slalom Gigante maschile di Hajfell in diretta streaming: gli orari

In Norvegia la Coppa del Mondo di sci alpino maschile vede di scena le due manches dello Slalom Gigante che inizia con la prima prova alle 9:30 e poi con la seconda fissata alle 12:30. La diretta online è garantita dalla Rai in chiaro: basta collegarsi alla piattaforma RiaPlay senza costi aggiuntivi. A pagamento, invece, la visione su Discovery+ o con il servizio on demand di NOW.