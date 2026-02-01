Sci Alpino oggi in TV, dove vedere la Discesa libera maschile di Crans Montana: orari e programma

A Crans Montana c’è la Discesa libera maschile. Grande attesa per Giovanni Franzoni dopo le vittorie di Kitzbühel e Wengen. Diretta tv e in streaming in chiaro sulla Rai.

La stagione di Coppa del Mondo 2025-26 di sci alpino maschile fa tappa nuovamente in Svizzera con il quindicesimo appuntamento del calendario: sarà Crans-Montana a fare da cornice alla gara di discesa libera prevista per il 1° febbraio, con il via alle ore 11:00, a ridosso dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026.

L’Italia delle prove veloci arriva con grande entusiasmo dopo le ultime imprese di Giovanni Franzoni, vincitore sulla mitica Streif di Kitzbühel e già a segno in gennaio anche nel super G di Wengen.

Gli azzurri in pista per il Discesa libera maschile

A Crans-Montana sarà Florian Schieder (7) ad aprire la serie degli azzurri, seguito a breve distanza da Dominik Paris (8). Più avanti toccherà a Giovanni Franzoni (12), mentre Mattia Casse (18) entrerà in gara nella parte centrale della competizione.

A ridosso di mezzogiorno sarà il momento di Benjamin Jacques Alliod (22), prima delle discese di Christof Innerhofer (30) e Guglielmo Bosca (32). A chiudere il contingente italiano ci penserà infine Gregorio Bernardi (57).

Dove vedere la Discesa libera maschile di Crans Montana in diretta tv e in streaming

La Discesa libera maschile di Crans Montana sarà visibile a partire dalle ore 11:00 in diretta tv e in chiaro (senza costi aggiuntivi) su Rai 2 HD, mentre la diretta streaming sarà a disposizione di tutti sulla piattaforma Rai Play. Gli abbonati, invece, potranno seguire la gara su Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN.