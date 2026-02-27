Sci Alpino oggi in TV, dove vedere la discesa femminile di Soldeu: orari e programma

Torna la Coppa del Mondo di sci. Le donne sono in gara a Soldeu, ad Andorra, e daranno vita a una discesa libera con Goggia e Pirovano tra le protagoniste. Diretta TV su Rai 2 e Eurosport. Si parte alle 11.

L'eco delle meravigliosi Olimpiadi di Milano Cortina non si è ancora spento. La voglia di seguire lo sci e più in generale gli sport invernali è tantissima. Oggi riparte la Coppa del Mondo, ad Andorra, precisamente a Soldeu dove è in programma una gara di discesa libera, che vedrà protagoniste sicuramente una serie di campionesse italiane che hanno iniziato molto bene l'avvicinamento alla gara disputando delle splendide prove cronometrate. Appuntamento in diretta TV in chiaro su Rai 2 e su Eurosport a partire dalle ore 11:00.

Le italiane in gara nella discesa femminile di Soldeu

Il bruttissimo incidente occorso a Lindsey Vonn riapre la lotta per la Coppa del Mondo di specialità. La classifica è corta. Sofia Goggia ha la chance di poter balzare al comando a fine stagione. Sarà lei quella con il maggior numero di vittorie. Partirà con il pettorale numero 6. In pista non ci sarà Federica Brignone, che non torna in pista dopo i due ori olimpici. Occhio a Nicol Delago, velocissima nelle prove, 12ª partire. Completano la squadra Laura Pirovano, a caccia di un risultato di qualità che meriterebbe, con il numero 8. Nadia Delago, con il 26, mentre sarà la 16ª Elena Curtoni. Più indietro Sara Thaler, Roberta Melesi, Asja Zenere e Sara Allemand.

Dove vedere in tv e streaming la discesa femminile di Soldeu

Gli appassionati lo sanno bene, ma di sicuro ci sarà un pubblico nuovo, aggiuntivo, che si è appassionato allo sci con le imprese olimpiche. Le gare di Coppa del Mondo di sci si possono seguire in chiaro sulla Rai, che trasmette la discesa su Rai 2, dalle ore 11. Diretta Streaming gratis su RaiPlay. La discesa sarà anche per gli abbonati di Eurosport, canale visibile da parte degli abbonati di DAZN, Discovery+, HBO Max, Prime Video Channels e TIMVision, sia in TV che in streaming.