Sci alpino oggi in TV, dove vedere la discesa femminile di St. Anton e lo slalom maschile di Adelboden: orari e diretta Oggi sabato 11 gennaio 2025 doppio appuntamento per la Coppa del Mondo di sci alpino. Le donne sono impegnate in Tirolo a St. Anton per la discesa (ore 11:15) mentre per gli uomini è in programma lo slalom, anticipato ad oggi per le avverse condizioni meteo (prima manche alle 10:30). Dirette in chiaro sui canali Rai. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Doppio appuntamento per il fine settimana di Coppa del Mondo di Sci alpino con donne e uomini impegnati sulle nevi. Oggi, sabato 11 sabato gennaio la gara femminile si terrà in Tirolo a St. Anton per la discesa, mentre quella maschile si svolgerà in Svizzera, ad Adelboden con lo slalom. Le dirette di entrambe le gare saranno trasmesse in chiaro e senza costi in TV dalla Rai.

La notizia più importante è che in questo fine settimana cambia il programma di Adelboden, in Svizzera, per la seconda tappa del 2025 per la Coppa del Mondo maschile. La FIS e il comitato organizzatore hanno deciso di invertire le due gare previste inizialmente con il Gigante oggi e lo slalom domenica, visto che le previsioni meteo sono particolarmente negative per la giornata di oggi. Lo slalom viene così anticipato di 24 ore, con la sfida tra le porte larghe riprogrammata per la chiusura di domenica 12 gennaio. Gli orari rimangono invariati.

Dove vedere e a che ora inizia lo slalom maschile di Adelboden, in Svizzera

Per gli uomini si tratta della prima gara stagionale di World Cup maschile in Svizzera. Anche se c'è stata inversione nel calendario di Coppa, non cambiano gli orari di partenza che restano invariati. La prima manche scatterà dai paletti di partenza alle ore 10:30 mentre la seconda manche – sempre condizioni meteo permettendo – alle ore 13:30. Tutte le due sessioni verranno trasmesse in diretta e in chiaro dai canali Rai in TV e da RaiPlay per il live streaming. A pagamento, le due manches saranno visibili anche per gli abbonati di Eurosport in TV e di Discovery+ in streaming.

I pettorali degli italiani nello slalom speciale di Adelboden

Il nostro miglior esponente, Alex Vinatzer, partirà col pettorale numero 20, poi Kastlunger col 30, Gross col 33, Saccardi col 58, Maurberger col 60, Barbera col 71

La discesa femminile di St. Anton in Tirolo: orario e dove vederla in TV

Per le donne si tratta della prima gara del 2025 di World Cup per le velociste e oggi sulle nevi di St. Anton in Tirolo ci si sfida per la discesa. Ecco le azzurre per le gare di Coppa del mondo 2024/25 di sci alpino di discesa libera (11 gennaio) e super G (12 gennaio) a St. Anton in totale sono 10, capitanate ovviamente da Federica Brignone e Marta Bassino. L'orario di partenza è previsto alle 11:15 in una unica sessione. Anche in questo caso, sarà trasmessa in diretta a pagamento sui canali di Eurosport, disponibili anche su Sky e su Dazn, oltre che in streaming sulla piattaforma Discovery+, su SkyGo e NOW Tv. Inoltre, le gare saranno trasmesse in chiaro e senza costi sui canali RAI in TV e in streaming su Raiplay.

I pettorali delle italiane nella discesa di St. Anton

La prima italiana a partire sarà la Pirovano con l'8, poi subito a seguire Goggia col 9 e Curtoni col 10. La Brignone scenderà col pettorale numero 14, Nicol Delago col 18, la sorella Nadia col 34, poi la Thaler col 37, la Melesi col 45 e infine la Bernardi col 47.