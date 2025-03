video suggerito

Sci alpino in TV, dove vedere lo Slalom Gigante femminile di Are e la Discesa Libera maschile di Kvitfjell: orari e diretta Nuovo doppio appuntamento per la Coppa del Mondo di Sci alpino maschile e femminile oggi, sabato 8 marzo. Ad Åre, in Svezia, donne impegnate in Slalom Gigante (prima manche 9:30, seconda 12:30). Uomini di scena in Norvegia a Kvitfjell per la discesa libera (ore 10:30). Dirette in chiaro in TV su RaiSport e Rai2, in streaming su RaiPlay. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Alessio Pediglieri

La Coppa del Mondo di sci alpino femminile fa tappa in Svezia ad Åre, dove entra sempre più nel vivo, con lo slalom gigante. Un weekend ad altissima tensione per le donne, con Federica Brignone che deve difendere il vantaggio in classifica generale dagli attacchi di Lara Gut-Behrami. Per gli uomini in programma la seconda discesa libera di questo fine settimana in Norvegia sulle nevi di Kvitfjell, dopo che la prima ha visto trionfare venerdì il nostro Paris.

Il comparto femminile sarà di scena ad Åre in Svezia. Il calendario propone due prove tecniche sulla Störtloppsbacken. Oggi sabato 8 marzo, toccherà allo slalom gigante con la prima manche fissata per le ore 09.30 e la seconda per le ore 12.30. Siamo al rush finale: dopo questo weekend, infatti, si tornerà in Italia a La Thuile con le prove di superG e discesa per poi giocarsi tutto all'ultimo atto a Sun Valley negli Stati Uniti per le Finali della Coppa del Mondo.

Anche la Coppa del Mondo sci alpino maschile è protagonista, fa tappa a Kvitfjell, in Norvegia, per un weekend dedicato alle discipline veloci. Il programma prevede due discese e un superG, in calendario da venerdì 7 a domenica 9 marzo. Marco Odermatt, Franjo Von Allmen e Alexis Monney hanno già dimostrato di poter fare la differenza e potrebbero lasciare il segno anche in Norvegia. Per l’Italia, invece, i riflettori sono puntati su Dominik Paris, che ha risposto alla grande nella prima discesa del venerdì, conclusa sul gradino più alto del podio.

Slalom Gigante femminile di Åre: dove vedere Federica Brignone e le azzurre in diretta TV e streaming

Appuntamento svedese per la leadership della classifica generale di Coppa del Mondo di sci alpino femminile. La nostra Federica Brignone è l'avversaria da battere anche in questo weekend, soprattutto da parte di Lara Gut-Behrami, la principale antagonista in classifica generale. Le gare femminili di Åre, compreso lo slalom gigante con le sue due manche sarà visibile su Eurosport a pagamento e in chiaro su Raisport, coinvolgendo la programmazione anche di Rai2, in TV. In streaming si potranno seguire su discovery+, DAZN, NOW e SkyGO dietro abbonamento, gratuitamente su RaiPlay. La Brignone partirà col pettorale numero uno, la Goggia con l'11, la Bassino col 19.

Dove vedere la discesa maschile di Kvitfjell in diretta TV e streaming: gli orari

Mentre le donne sono impegnate in Svezia, gli uomini si applicano sulle pendenza norvegesi di Kvitfjell per la seconda discesa libera del weekend. Occhi puntati per i colori azzurri sul solito Paris il cui progresso nelle ultime uscite stagionali di CdM è stato confermato dal successo nella prima discesa del venerdì. Dominik sabato partirà col pettorale numero 14. Anche la discesa maschile, che scatta alle 10:30, sarà visibile sia in chiaro(Rai2 e RaiSport, in TV e su RaiPlay per lo streaming) sia a pagamento (in TV su Eurosport, in streaming su discovery+, DAZN, NOW e SkyGO).