Sci Alpino oggi in TV, dove vedere il Super G nelle finali di Coppa del Mondo a Lillehammer: orari e programma

Questa domenica 22 marzo 2026 può diventare una data storica per Sofia Goggia, che a Lillehammer ha la chance di vincere la Coppa del Mondo di specialità di Super G 2025-2026. Alla fortissima sciatrice bergamasca basta un piazzamento di lusso per prendersi la coppa di cristallo, ma può festeggiare anche con un risultato negativo della sua unica inseguitrice la neozalendese Alice Robinson, che se non arriva tra le prime tre non ha chance di superarla. Impegnati anche con gli uomini con Paris e Franzoni che hanno la chance di chiudere la stagione con un bel risultato. Diretta TV su Rai 2 e su Eurosport. Alle 12:30 la gara femminile, quella maschile scatta alle 10:45.

Sci alpino, i pettorali delle italiane in gara a Lillehammer

Dopo Laura Pirovano ha la chance di conquistare la coppa di specialità anche Sofia Goggia, che sarà al via con il pettorale numero 12. Tutte le attenzioni saranno poste a Lillehammer su di lei e sulla sua unica rivale Alice Robinson, che non sta vivendo un bel momento. L'Italia schiera anche Pirovano, Elena Curtoni, Roberta Melesi ed Asja Zenere.

Dove vedere il Super G femminile di sci in TV: orari e diretta in chiaro

L'attesa è tanta. La gara con Sofia Goggia prenderà il via oggi alle ore 12:30. Questo l'orario della partenza del Super G di Lillehammer, in Norvegia. La gara si potrà seguire in diretta in chiaro su Rai 2 e gratis anche su RaiPlay. Diretta anche su Eurosport, canale visibile agli abbonati sia in TV che in streaming con DAZN, HBO Max, Discovery+, TIMVision.

Sci alpino, i pettorali degli italiani in gara a Lillehammer

Giovanni Franzoni e Dominik Paris ambiranno alla vittoria di tappa, perché la coppa di specialità è stata assegnata già da tempo a Marko Odermatt. Franzoni avrà il pettorale numero 8, Paris invece l'11. Disputeranno la finale di Super G anche Mattia Casse, Christof Innerhofer e Guglielmo Bosca.

Dove vedere il Super G maschile di sci in TV: orari e diretta in chiaro

Il Super G maschile di Lillehammer come quello femminile sarà visibile su Rai 2, si comincia alle 10:30. Diretta TV anche su Eurosport. Streaming in chiaro con RaiPlay e per abbonati di Eurosport, canale che possono vedere gli abbonati di DAZN, Discovery+, HBO Max e TIMVision.