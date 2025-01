video suggerito

Sci alpino oggi in TV, dove vedere il Super-G maschile di Wengen: orari e diretta La gara di super-G maschile è in programma oggi venerdì 17 gennaio a Wengen, in Svizzera, a partire dalle 12:40. Tutte le info su orari e canali per la diretta TV in chiaro gratis.

La Coppa del Mondo di sci alpino 2024-2025 fa tappa oggi, venerdì 17 gennaio, in Svizzera: a Wengen, sulla pista del Lauberhorn, la gara del superG maschile si disputa a partire dalle 12:40. La prova sarà trasmessa in diretta tv e in chiaro sui canali della Rai (e in streaming su RaiPlay) oltre che su Sky, Dazn, Eurosport, NOW e discovery+ (riservate agli abbonati).

Chi sono gli italiani convocati per la prova odierna

Sono nove gli italiani che si presenteranno al cancelletto di partenza (nel week-end c'è anche lo Slalom): Dominik Paris, Mattia Casse, Christof Innerhofer, Florian Schieder, Giovanni Franzoni, Nicolò Molteni, Benjamin Alliod, Gregorio Bernardi (una conferma dopo l'ottima prestazione nel super-G di Bormio) ed Emanuele Buzzi. Quest'ultimo torna in Coppa del Mondo a quasi tre anni dall’ultima volta (a marzo 2002 prese parte al trittico di Kvitfjell).

Non ci sarà Guglielmo Bosca che sta tornando in forma seguendo un ritmo molto intenso di allenamenti per riuscire a ottenere un posto per i Mondiali: il velocista azzurro sta portando a termine quella che in gergo è definita ‘fase di riatletizzazione' dopo l’infortunio subito a inizio dicembre scorso in occasione dell'appuntamento di Beaver Creek (in Colorado, Stati Uniti): allora riportò la frattura composta del perone.

A che ora vedere il super-G maschile di Wengen: orario e programma

Il super-G maschile di Wengen è in programma per oggi a partire dalle 12:40. La gara sarà trasmessa in diretta tv gratis e in chiaro per tutti sulla Rai (canale numero 58, Rai Sport), live streaming (sempre senza alcun costo aggiuntivo) sulla piattaforma di RaiPlay. In alternativa, per chi è abbonato, c'è la possibilità di vedere la prova di Coppa del Mondo, tanto sul piccolo schermo quanto on-line, anche su Sky (e Sky Go), Dazn, Eurosport 2, discovery+ e NOW.