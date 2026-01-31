Sci Alpino oggi in TV: dove vedere il Super G femminile di Crans Montana: orari e programma

A Crans Montana c’è il SuperG femminile, ultimo appuntamento per la Coppa del mondo 2025-2026 di sci prima delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina. In gara ci saranno Sofia Goggia e Federica Brignone. Diretta tv e in streaming in chiaro sulla Rai.

A Crans Montana va in scena oggi il Super G femminile per ultimo appuntamento per la Coppa del mondo 2025-2026 di sci prima dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. La gara parte alle ore 11:00 e si potrà seguire in diretta tv e in chiaro su Rai 2 HD e in streaming su RaiPlay.

Ieri la discesa libera è stata cancellata a Crans Montana a causa della scarsa visibilità e condizioni di sicurezza non sufficienti. Lindsey Vonn è iscritta ma non ci sarà. Al via anche Sofia Goggia, reduce da un ottimo periodo di forma: dopo due terzi posti consecutivi a St. Moritz tra velocità e superG, è arrivata la vittoria in superG a Val d’Isère. Con lei ci sarà Federica Brignone, tornata competitiva dopo lo stop per infortunio e recentemente sesta nello slalom gigante di Kronplatz.

La squadra femminile azzurra nei giorni precedenti alle gare ha voluto ricordare le vittime della tragedia avvenuta nella notte di Capodanno nella località svizzera, dedicando un pensiero a giovani e lavoratori scomparsi in quell’evento drammatico.

Le azzurre in pista per il Super G femminile

Per la sedicesima tappa della Coppa del Mondo femminile 2025/26 l’Italia si affida a un gruppo di otto azzurre. Al via ci saranno Federica Brignone e Sofia Goggia, punte di diamante della squadra, affiancate da Elena Curtoni e dalle sorelle Nadia e Nicol Delago. Completeranno la pattuglia italiana Roberta Melesi, Laura Pirovano e Asja Zenere, pronte a presentarsi al cancelletto svizzero per difendere i colori azzurri nelle prove di velocità.

Startlist: 1 Raedler, 2 Melesi, 3 Puchner, 4 Cerutti, 5 C. Suter, 6 Lie, 7 Robinson, 8 Curtoni, 9 Brignone, 10 Huetter, 11 Miradoli, 12 Aicher, 13 Goggia, 14 Ledecka, 15 Vonn, 16 Cashman, 17 Blanc, 18 Weidle-Winkelmann, 19 Gauche, 20 Pirovano, 33 Zenere, 42 Nicol Delago, 46 Nadia Delago.

Dove vedere il Super G femminile di Crans Montana in diretta tv e in streaming

Il Super G femminile di Crans Montana sarà visibile a partire dalle ore 11:00 in diretta tv e in chiaro (senza costi aggiuntivi) su Rai 2 HD, mentre la diretta streaming sarà a disposizione di tutti sulla piattaforma Rai Play. Gli abbonati, invece, potranno seguire gli sviluppi della gara su Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN.