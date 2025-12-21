Sci alpino oggi in TV, dove vedere il Super G femminile a Val d’Isere e lo Slalom gigante maschile in Alta Badia: orari e programma

Due gare in programma anche oggi per la Coppa del Mondo di sci 2025-2026. Uomini in pista in Italia, in Alta Badia, dove si terrà lo Slalom Gigante che scatterà con la prima manche alle 9:45, la seconda è invece alle 12:45. Le donne invece daranno vita a un'altra gara di velocità, stavolta un Super G, in programma ancora a Val d'Isere. Via alle 11. Diretta su Eurosport e in chiaro su Rai 2.

Sci alpino, i pettorali delle italiane in gara oggi a Val d'Isere

Sofia Goggia sempre la più attesa tra le italiane a Val d'Isere, dove le stesse nove azzurre convocate per la discesa saranno impegnate. Goggia con il pettorale numero 7. Laura Pirovano invece avrà il 13. In gara anche Nicol e Nadia Delago, Roberta Melesi, Elena Curtoni, Sara Allemand, Vicky Bernardi e Sara Thaler.

Dove vedere il Super G di sci in TV: orari e diretta in chiaro

Il Super G di Val d'Isere, ultima tappa pre natalizia della Coppa del Mondo di sci, verrà mandato in onda da Rai 2, che lo trasmetterà a partire dalle ore 11. Stessa soluzione per Europsort. Diretta streaming con RaiPlay in chiaro e in streaming con DAZN e Discovery+.

Sci alpino, i pettorali degli italiani in gara oggi in Alta Badia

Lo sci maschile invece passa dalla Val Gardena all'Alta Badia, dove si terrà lo slalom gigante. Prima manche dalle ore 9:45, seconda invece dalle 12:45. Diretta TV su Eurosport e in chiaro su Rai 2. Streaming con RaiPlay, DAZN e Discovery+. Gli italiani in gara sono Giovanni Borsotti, Luca De Aliprandini, Filippo Della Vite, Tobias Kastlunger, Simon Talacci e Alex Vinatzer.

Dove vedere lo slalom gigante di sci in TV: orari e diretta in chiaro

Sempre Rai 2 trasmetterà l'evento. Canale fisso per gli appassionati di sci, che si stanno avvicinando pian piano ai Giochi di Milano e Cortina 2026. Lo Slalom si potrà seguire anche in streaming in chiaro con RaiPlay. Gli abbonati di Eurosport potranno altrettanto vedere regolarmente l'evento sul canale dedicato. Così come quelli di DAZN, che avranno a disposizione anche lo streaming, naturalmente come quelli di Discovery+.