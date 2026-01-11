Sci alpino oggi in TV, dove vedere il Super G a Zauchensee e lo Slalom ad Adelboden: orari e programma

In questo fine settimana di Coppa del Mondo di sci alpino le donne saranno assolute protagoniste a Zauchensee, in Austria, con discesa e Super-G da ieri, sabato 10 gennaio a oggi, domenica 11. Quasi in contemporanea sulla neve anche gli uomini, poco distante ad Adelboden, in Svizzera, dove si sfideranno in gigante e slalom sempre iniziando sao bater concludere oggi. Tutte e due le gare saranno trasmesse in chiaro dai canali Rai.

Le gare veloci femminili si terranno a Zauchensee, dove l'Italia schiera ben dieci atlete tra cui, sicuramente Sofia Goggia risulta tra le possibili favorite, avendo ottenuto ottimi risultati in Super-G in questa stagione. La classifica generale di Super-G femminile è guidata da Alice Robinson. La sciatrice neozelandese ha ottenuto 180 punti, staccando l'italiana Sofia Goggia, che si trova al secondo posto con 160 punti. Lindsey Vonn è attualmente in terza posizione con 110 punti.

Ad Adelboden, gli specialisti delle discipline tecniche maschili si sfideranno in slalom. I padroni di casa svizzeri puntano molto su Marco Odermatt e Loïc Meillard. I favoriti sono proprio gli atleti svizzeri e gli italiani schierano diversi atleti, con Marco Odermatt che guida saldamente la classifica generale di Coppa del Mondo seguito dal norvegese Timon Haugan e dal compagno di squadra Loïc Meillard.

Gli italiani in gara per lo Slalom maschile ad Adelboden

Gli orari previsti per le due manche dello slalom maschile di Coppa del Mondo di Sci sono fissate alle 10:30 e alle 13:30. La squadra italiana per lo slalom di Adelboden conta sui diversi atleti reduci anche dagli impegni di Madonna di Campiglio, C'è Alex Vinatzer, stabilmente in top-10 nella classifica di specialità poi Tommaso Sala, Stefano Gross, Tobias Kastlunger, Filippo Della Vite, Tommaso Saccardi.

Le italiane in gara per il Super G femminile a Zauchensee

Per il Super-G femminile in programma a Zauchensee l'11 gennaio 2026, con partenza fissata alle ore 12:00, queste sono le atlete italiane convocate che prenderanno parte alla gara: Sara Allemand, Vicky Bernardi, Elena Curtoni, Nadia Delago, Nicol Delago, Sofia Goggia, Roberta Melesi, Laura Pirovano, Sara Thaler, Asja Zenere. In classifica generale la graduatoria è attualmente la neozelandese Alice Robinson, incalzata da vicinissimo l'italiana Sofia Goggia.

Dove vedere le gare di oggi di Coppa del mondi di Sci alpino

Tutte le gare possono essere viste in diretta TV e streaming gratuitamente, senza costi aggiunti: suRai2 e Rai SportHD in televisione oppure collegandosi alla piattaforma online RaiPlay.it. Per gli abbonati, in TV a pagamento su Eurosport 1 e in streaming su Discovery+