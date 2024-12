video suggerito

Sci alpino oggi in TV, dove vedere il Slalom Gigante maschile in Alta Badia, Super-G femminile a St.Moritz Doppio appuntamento oggi, domenica 22 dicembre. Sulle nevi dell’Alta Badia di scena la Coppa del Mondo di sci maschile con le due manche di Slalom gigante (10:00 e 13:30). Quasi in contemporanea (ore 11:00) il Super G femminile a St Moritz. Tutte le prove saranno visibili in chiaro sui canali Rai e RaiPlay. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Alessio Pediglieri

Doppio appuntamento anche quest'oggi per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile e femminile. Due gli scenari impegnati, il primo in alta Badia per vedere in atto i velocisti maschili, impegnati nelle due manche dello Slalom gigante. Il secondo a St. Moritz dove in scena vanno le ragazze che si cimentano per il Super-G femminile. Entrambe le gare saranno visibili anche in chiaro grazie alle reti Rai in TV e a Raiplay per il live streaming.

L'Alta Badia, da oggi 22 dicembre 2024, e la pista Gran Risa, ospita la Coppa del Mondo maschile con la prova di Slalom Gigante. Su una delle discese più selettive del circuito, lunga oltre 1.2 km per un dislivello che sfiora i 500 metri, i migliori velocisti si daranno battaglia con le speranze azzurre rivolte soprattutto a Luca De Aliprandini e ad Alex Binatzer. Quasi in contemporanea, ma in tutt'altra cornice, ci sarà anche l'appuntamento con la Coppa del Mondo di sci alpino femminile: a St Moritz va di scena il SuperG con ben 10 azzurre iscritte alla partenza tra cui, ovviamente, occhi puntati su Bassino, Brignone e Goggia.

I pettorali delle azzurre per il Super G femminile e per lo slalom gigante maschile

Per le donne si tratta della seconda gara di Super G dopo quella di ieri sempre sulla pista di St Mortitz e in lista di partenza ci saranno ben 10 azzurre. In ordine di partenza sono: Roberta Melesi (pettorale numero 3), Federica Brignone (che partirà 10ª), Sofia Goggia (11ª), Elena Curtoni (12ª), Marta Bassino (15ª), Laura Pirovano (19ª), Vicky Bernardi (43ª), Nicol Delago (46ª), Asja Zenere (49ª) e Sara Thaler (54ª).

Per gli uomini le speranze azzurre in Slalom gigante sono affidate invece a Luca De Aliprandini (che partirà con il pettorale numero 14), sesto a Val d'Isère, e Alex Vinatzer (che scatterà dal cancelletto per 18°) che proverà il riscatto personale sulla Gran Risa. Oltre a loro saranno altri quattro gli italiani al via dello Slalom Gigante in Alta Badia: Giovanni Borsotti (23° al via), Filippo Della Vite (28°), Hannes Zingerle (31°) e Simon Talacci (38°).

A che ora vedere lo slalom gigante in diretta TV e streaming

Oggi 22 dicembre 2024, lo slalom gigante maschile si disputa in due momenti distinti: la prima manche con partenza alle 10:00 e la seconda al via alle 13:30 (condizioni meteo permettendo). Per seguire in diretta TV in chiaro la prova basterà sintonizzarsi sui canali Rai per la visione gratuita. Diretta TV anche sui canali Eurosport, visibili su Sky e DAZN a pagamento. Per quanto riguarda lo streaming sarà disponibile per gli abbonati su Discovery+, Sky GO, DAZN e NOW TV mentre in chiaro l'appuntamento sarà sul portale Raiplay.

Dove vedere in TV e in diretta streaming il Super G femminile a St Moritz

Il Super G femminile di oggi, scatterà invece alle ore 11:00, in una unica classica discesa. Anche per la prova delle donne ci sarà la diretta in chiaro sulla Rai, e il live streaming gratuito su RaiPlay. Sarà comunque possibile seguire tutto anche per gli abbonati, su Eurosport, e quindi su Sky e DAZN, in TV. Per lo streaming ci si deve sintonizzare su Discovery+, oppure utilizzare l'app SkyGO o, infine, usufruire del servizio on demand di NOW TV.