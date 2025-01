video suggerito

Sci alpino oggi in TV, dove vedere il gigante maschile di Schladming: orari e diretta La Coppa del mondo di sci alpino fa tappa oggi a Schladming (in Austria) con la gara del gigante maschile. Due le manche in programma (alle 17:45 e alle 20:45), diretta tv e streaming in chiaro su Rai Sport HD e Rai Play.

La Coppa del Mondo di sci alpino fa tappa a Schladming (in Austria). Oggi c'è in programma il gigante maschile che andrà in scena in notturna con le due manche che si disputano tra le 17:45 (la prima) e le 20:45 (la seconda). Sulla pista Planai, incastonata nel pendio dominato dalle Alpi dei Tauri orientali, il grande favorito è lo svizzero Marco Odermatt. Le speranze dell'Italia sono affidate a Luda de Aliprandini (che ha dalla sua l'ottimo terzo posto ad Adelboden) e ad Alex Vinatzer (reduce dal secondo posto a Kitzbuehel).

La gara sarà trasmessa in diretta tv e in chiaro per tutti sulla Rai (in streaming su Rai Play), con la possibilità di seguirle (ma solo per gli abbonati) anche su Eurosport, DAZN, Sky e Sky GO, NOW e Discovery+.

Dove vedere il gigante maschile di Schladming: gli orari

Marco Odermatt, che l'anno scorso s'impose sul tracciato austriaco, è l'uomo da battere nella prova del gigante maschile che apre una settimana molto intensa sotto il profilo agonistico alla luce degli appuntamenti in calendario. Lo svizzero è al comando sia della classifica generale di Coppa del Mondo con 1006 punti, davanti a Henrik Kristoffersen (Norvegia) 634 e a Loic Meillard (Svizzera) 542, sia in quella di specialità con 300 punti (seguito dallo stesso Kristoffersen e dal suo connazionale Alexander Steen Olsen).

Di seguito il calendario completo delle due manche in programma sulla pista Planai, valide per la Coppa del Mondo maschile 2024-2025 di sci alpino.

Martedì 28 Gennaio

ore 17.45: prima manche gigante maschile Schladming (Austria)

ore 20.45: seconda manche gigante maschile Schladming (Austria)

La diretta tv del gigante di Coppa del Mondo sarà trasmessa in chiaro e gratis su Rai Sport HD. Gli abbonati a Sky e a DAZN potranno seguirla sui canali dedicati al circo bianco. Diretta streaming gratuita anche su Rai Play, mentre servirà essere regolarmente registrati per assistere alle due manche attraverso le frequenze di Eurosport, DAZN, Sky GO, NOW e Discovery+.