Quanto guadagnano gli atleti per le medaglie alle Olimpiadi 2026: il valore di oro, argento e bronzo

Una medaglia alle Olimpiadi ha un valore intrinseco enorme, che va ben oltre a quello puramente economico. Eppure, che valore reale ha un oro, un argento o un bronzo a Milano Cortina? E quanto riceve un atleta ogni volta che riesce a salire sul podio?

L'Italia è tra le Nazioni protagoniste assolute di queste Olimpiadi invernali, avendo superato abbondantemente il record di podi totali che risaliva a Lillehammer'94. Gli atleti azzurri hanno fatto incetta delle medaglie messe palio a Milano Cortina che, come tradizione, non sono però ciò che sembrano a prima vista.

Le medaglie d'oro, non sono più tali da oltre un secolo: le ultime medaglie realizzate interamente in oro 24 carati risalgono oramai ai Giochi di Stoccolma nel 1912. Da allora, sono composte da argento con una patina di 6 grammi d'oro come rivestimento esterno, per un peso di circa 506 grammi, per una scelta meramente pratica ed economicamente sostenibile. Ma tutte e tre le medaglie in palio per ogni singola gara hanno in sé un valore comunque importante, al di là di quello sportivo, emotivo e simbolico, effettivamente calcolabile.

Quanto valgono le medaglie alle Olimpiadi 2026: il valore dei premi in oro, argento e bronzo

Detto già che quelle d'oro sono tali solo in mina parte, sono sempre le più preziose anche sul fronte economico. Una medaglia d'oro alle Olimpiadi Milano Cortina pesa 506 grammi, dei quali solo 6 sono di oro puro, per un valore del materiale stimato che oscilla poco oltre i 2 mila euro. Certamente di più rispetto alla medaglia del secondo gradino del podio, la medaglia d'argento che, a fronte di un peso di 500gr, ha un valore reale attorno a 1.250 euro. Infine la medaglia di bronzo, la più leggera (solo 420 gr) che vale davvero una manciata di monetine, non superando i 6 euro.

Quanto guadagnano gli atleti italiani per le medaglie olimpiche a Milano Cortina

Sul fronte "premi" che gli atleti azzurri ottengono ogni volta che salgono sul podio olimpico, l'Italia si conferma tra i Paesi più generosi al mondo. Il CONI ha confermato anche per Milano Cortina 2026 le stesse cifre di Parigi 2024, vale a dire: per ogni oro conquistato si riceve un assegno da 180 mila euro lordi, per l'argento si passa a 90 mila euro e per un bronzo 60 mila euro. Importi "minimi" perché possono aumentare con eventuali ulteriori bonus elargiti dalle singole Federazioni, o da parte dei gruppi militari cui fanno parte gli atleti. Oltre a ciò subentrano anche le sponsorizzazioni già presenti e quelle che scattano grazie alla visibilità post podio.

Le cifre e i premi delle altre Nazioni: chi guadagna di più per una medaglia olimpica

Dati i numeri confermati dal CONI, gli atleti azzurri sono tra quelli al mondo maggiormente gratificati a livello economico in una Olimpiade. In molti Paesi europei, come Francia e Spagna, per l'oro si resta sotto la soglia dei 100 mila euro con i picchi che vengono registrati per gli atleti asiatici. A Singapore e a Hong Kong le medaglie d'oro possono toccare premi fino a 600 mila euro, mentre in Corea del Sud si resta sulla soglia dei 200.000 mila. Un discorso a parte restano gli Stati Uniti: lo Stato non ha mai sostenuto finanziariamente alcun proprio atleta che riceve di solito un "premio" che arriva da sole donazioni private e benefit extra. Fino a Milano Cortina, perché da questa edizione, grazie al magnate e filantropo Ross Stevens ogni atleta americano, al di là dei risultati ottenuti, riceverà ad edizione circa 250 mila euro fino ai Giochi del 2032: per un totale possibile superiore ai 700 mila finali.