Argento epico di Moioli e Sommariva nello snowboardcross: superato il record di Lillehammer

Michela Moioli e Lorenzo Sommariva hanno conquistato nel doppio misto di snowboardcross una medaglia d’argento storica per tutto il movimento olimpico azzurro. E’ stata la 21a di Milano Cortina, con cui l’Italia ha ufficialmente superato il record di podi che risaliva a Lillehammer ’94.

Nella giornata degli oro straordinari di Federica Brignone nel gigante femminile, secondo alloro massimo nella stessa Olimpiade per la campionissima azzurra e quello storico di Lisa Vittozzi nell'inseguimento individuale del biathlon, brilla anche la medaglia d'argento dell'Italia conquistata nello snowboardcross, conquistata nella gara di doppio misto con le prestazioni maiuscole di Michela Moioli e Lorenzo Sommariva che sono riusciti a mantenere altissime le rispettive prestazioni, prendendosi un clamoroso e meritatissimo podio. E con il merito di aver vinto la 21a medaglia in totale, grazie alla quale si è superato il primato di Lillehammer '94.

Moioli-Sommariva: super coppia nello snowboardcross con una finale perfetta

Una gara a dir poco spettacolare che ha visto atleti e atlete darsi battaglia in una serie di run ad altissimo livello, con una Big Final che ha visto anche i colori azzurri tra gli assoluti protagonisti di una disciplina che ha regalato una medaglia d'argento meravigliosa. Lorenzo Sommariva ha fatto il proprio, restando incollato a Gran Bretagna e Francia, sfruttando anche l'uscita dai giochi dell’Australia, caduta. Un viatico perfetto per la compagnia di misto, Michela Moioli che aveva già meravigliato tutti nei quarti con una rimonta epica, e che ha messo la propria firma in un finale perfetto in cui si è presa l'argento negli ultimi metri.

L'argento di Moioli e Sommariva è storico: superato il primato azzurro di medaglie di Giochi di Lillehammer

Per Moioli è arrivata così la seconda medaglia in meno 48 ore, mentre si è messo al collo la prima a cinque cerchi per Sommariva, che hanno chiuso la prova generale a coppie alle spalle nella finalissima solo dei britannici Nightingale e Bankes, che già avevano superato gli azzurri anche agli ultimi Mondiali. Ma oltre al prestigio personale di salire sul podio olimpico insieme, i due azzurri hanno conquistato una medaglia a suo modo storica per l'Italia olimpica: è stata la medaglia numero 21, grazie alla quale si è superato il primato assoluto di podi ai Giochi, risalenti a Lillehammer 1994, per un medagliere strepitoso poi ulteriormente arricchito da Brignone e Vittozzi, le migliori nelle rispettive discipline.