Leggendaria Federica Brignone, si prende un oro straordinario anche nel gigante di Milano Cortina

Incredibile Federica Brignone che si prende anche la medaglia d'oro nel gigante di Milano Cortina con una seconda manche straordinaria dove aumenta ancor più il divario che aveva preso in prima manche. Stupenda prestazione per il secondo massimo alloro olimpico con cui ha dimostrato una rinascita stupefacente dopo il brutto infortunio a tibia e perone. Con le avversarie che si sono inchinate di fronte allo strapotere della campionessa azzurra. Purtroppo arriva la delusione atroce per Sofia Goggia che nella seconda manche non è riuscita a ripetersi perdendo l'occasione di prendersi una seconda medaglia a Milano Cortina.

La seconda manche perfetta di Federica Brignone: domina la seconda manche e si prende l'oro

Federica Brignone è stata semplicemente perfetta con una manche in cui ha confermato di essere la migliore: forte del primo tempo nella prima manche ha gestito al meglio anche la seconda dove è riuscita ad incrementare il divario dalle avversarie imponendo la propria, straordinaria, supremazia. Una seconda discesa perfetta con cui ha ribadito un ritorno fenomenale a distanza di pochissimi mesi dal terribile infortunio a tibia e perone. Così dopo l'oro in SuperG anche l'oro nel gigante che completa un cerchio magico che la consacra per sempre nell'Olimpo dello sci mondiale.

Amarezza Goggia, felicità Della Mea: le altre italiane in gara nel gigante olimpico

Male, purtroppo, Sofia Goggia, boccone amaro di questa seconda manche che è finita lontanissima dal podio pur con il 3° tempo nella prima prova. Ha pagato tantissimo nell'ultimo tratto di pista dove ha dilapidato tutto il risultato acquisito. Benissimo invece Lara Della Mea che ha sfiorato il podio, finendo quarta, scalzata proprio dalla prova di Federica Brignone. Al secondo posto, in un incredibile parimerito nel tempo, la coppia Hector e Stjernesund che ha concluso sul podio e hanno reso omaggio, inchinando alla vincitrice azzurra.

Com'era andata la prima manche del Gigante alle Olimpiadi: Brignone prima, Goggia terza

L’Italia ha sognato in grande dopo la prima manche del gigante femminile di Milano Cortina 2026 con una Federica Brignone nettamente al comando, sorprendendo tutti con una gara perfetta. La campionessa azzurra ha messo tutti in fila, con il tempo migliore, riuscendo a sfruttare le ottime condizioni della pista olimpica, e un pettorale alto che le ha permesso di trovarsi nel momento giusto al posto giusto per tracciare le linee migliori.

Non solo Brignone però, per l’Italia, che ha applaudito anche una straordinaria Sofia Goggia: partita con il 17, ha fatto vedere di crederci anche oggi, concludendo a soli 46 centesimi da Brignone, prendendosi la terza piazza momentanea, in vista della seconda manche.

