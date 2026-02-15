Olimpiadi in diretta LIVE, le gare oggi a Milano Cortina: Brignone e Goggia di nuovo in gara nel gigante

Le gare delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 in diretta: gli italiani in gara oggi e il medagliere aggiornato. 9 i titoli in palio. Italia impegnata nel curling a squadre maschile, contro la Norvegia e poi in serata contro la Cechia. Grandi speranze con Federica Brignone e Sofia Goggia impegnate nel gigante femminile. Poi nel biathlon, con Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi al via della 10 km pursuit femminile, e nella gara a coppie miste dello snowboardcross, con tre squadre azzurre in gara.
Per vedere le gare delle Olimpiadi in diretta tv e streaming: dalle ore 9 su Rai2 in chiaro e su Eurosport per gli abbonati.
Il programma di oggi alle Olimpiadi invernali: gli italiani in gara a Milano-Cortina
Ecco il programma di oggi al completo
- 09:00 Combinata nordica: Trampolino grande, prova 2
- 09:05 Curling: Torneo maschile, fase a gironi: Italia-Norvegia, Svezia-USA, Germania-Gran Bretagna
- 10:00 Sci alpino: Gigante femminile, prima manche
- 10:00 Bob: Monobob femminile, prima manche
- 10:30 Sci freestyle: Dual moguls maschile, sedicesimi di finale
- 11:00 Sci freestyle: Dual moguls maschile, ottavi di finale
- 11:15 Biathlon: Inseguimento maschile
- 11:20 Sci freestyle: Dual moguls maschile, quarti di finale
- 11:35 Sci freestyle: Dual moguls maschile, semifinali
- 11:46 Sci freestyle: Dual moguls maschile, finale per il bronzo
- 11:47 Bob: Monobob femminile, seconda manche
- 11:48 Sci freestyle: Dual moguls maschile, finale per l’oro
- 12:00 Sci di fondo: Staffetta maschile
- 12:10 Hockey sul ghiaccio: Torneo maschile, fase a gironi: Svizzera-Cechia
- 13:30 Sci alpino: Gigante femminile, seconda manche
- 13:45 Snowboard: Snowboarcross a coppie miste, quarti di finale
- 14:05 Curling: Torneo femminile, fase a gironi: Italia-Danimarca, Corea del Sud-Giappone, Gran Bretagna-Svezia, Cina-USA
- 14:15 Snowboard: Snowboarcross a coppie miste, semifinali
- 14:35 Snowboard: Snowboarcross a coppie miste, finale per il bronzo
- 14:40 Snowboard: Snowboarcross a coppie miste, finale per l’oro
- 14:45 Biathlon: Inseguimento femminile
- 16:00 Speed skating: Team pursuit maschile, quarti di finale
- 16:40 Hockey sul ghiaccio: Torneo maschile, fase a gironi: Canada-Francia
- 17:03 Speed skating: 500 metri femminile
- 18:00 Skeleton: Gara a squadre mista
- 18:45 Salto con gli sci: Trampolino grande femminile, primo turno
- 19:05 Curling: Torneo maschile, fase a gironi: Italia-Cechia, Gran Bretagna-Svizzera, Canada-Cina, Norvegia-USA
- 19:10 Hockey sul ghiaccio: Torneo maschile, fase a gironi: Danimarca-Lettonia
- 19:30 Sci freestyle: Big Air maschile, qualificazioni (prima manche)
- 19:45 Pattinaggio di figura: Short program coppie
- 19:57 Sci freestyle: Trampolino grande femminile, finale
- 20:15 Sci freestyle: Big Air maschile, qualificazioni (seconda manche)
- 21:00 Sci freestyle: Big Air maschile, qualificazioni (terza manche)
- 21:10 Hockey sul ghiaccio: Torneo maschile, fase a gironi: USA-Germania
A che ora iniziano le gare oggi a Milano-Cortina: si parte con il curling e la sfida tra Italia e Cina
Italia del curling maschile di nuovo sul ghiaccio per sfidare la Cina. Poi gli occhi saranno puntati nuovamente su Brignone che dopo l'oro strepitoso nel Super G si metterà alla prova anche nel gigante. Ma il primo oro verrà messo in palio alle 11:15 con l'inseguimento maschile di biathlon dove Giacomel proverà a riscattarsi dopo la disfatta nella sprint.
Su Rai 2 si potranno vedere gli eventi principali fino all ore 23:00. Gare in chiaro anche su RaiSport HD. Streaming con RaiPlay. Gli abbonati di Eurosport potranno vedere invece tutto in modo integrale, minuto per minuto. Eurosport è invece visibile in TV e in streaming per gli abbonati di DAZN, Discovery+, HBO Max, Prime Video Channels e TIMVision.