Olimpiadi in diretta LIVE, le gare oggi a Milano Cortina: Brignone e Goggia di nuovo in gara nel gigante

Le gare delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 in diretta: gli italiani in gara oggi e il medagliere aggiornato. 9 i titoli in palio. Italia impegnata nel curling a squadre maschile, contro la Norvegia e poi in serata contro la Cechia. Grandi speranze con Federica Brignone e Sofia Goggia impegnate nel gigante femminile. Poi nel biathlon, con Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi al via della 10 km pursuit femminile, e nella gara a coppie miste dello snowboardcross, con tre squadre azzurre in gara.

Per vedere le gare delle Olimpiadi in diretta tv e streaming: dalle ore 9 su Rai2 in chiaro e su Eurosport per gli abbonati.