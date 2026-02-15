Brutta caduta per Lajunen alle Olimpiadi, sbatte la testa sulla neve e va via in barella: come sta

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Olimpiadi Invernali 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Per qualche momento tutto il pubblico delle qualificazioni di Big Air di sci freestyle alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 è rimasto con il fiato sospeso per la bruttissima caduta di Elias Lajunen: a Livigno il diciottenne ha perso l'equilibrio dopo un salto ed è andato a sbattere per terra prima con la schiena e poi con la testa, restando immobile per una manciata di secondi prima dell'arrivo dei soccorsi.

È stato sbalzato a terra da un trick finito male ed è stato trasportato fuori in barella con delle escoriazioni evidenti sul viso, tra la preoccupazione degli spettatori in apprensione per le sue condizioni di salute. Il diciottenne è stato soccorso e la gara è stata interrotta per qualche minuto prima di riprendere, ma la federazione finlandese ha comunicato che il 18enne è cosciente e riesce a muoversi.

La caduta di Lajunen

La caduta di Lajunen alle Olimpiadi

Il peggio sembra essere scongiurato perché il giovane finlandese è cosciente e riesce a muovere braccia e gambe dopo la caduta come ha confermato l'ufficio stampa della sua squadra. Dovrà essere sottoposto a nuovi esami nelle prossime ore dopo essere stato portato via dalla pista in barella tra la preoccupazione generale: Lajunen era partito all'indietro e dopo un salto non è riuscito ad atterrare correttamente sugli sci, finendo per colpire la neve compatta con la schiena e con la testa.

La situazione sembrava molto grave, tanto che la regia ha immediatamente spostato l'inquadratura sul pubblico senza tenere al centro lo sciatore che in quel momento sembrava privo di sensi mentre veniva soccorso dal personale medico. Mentre veniva portato via in barella Lajunen ha alzato il pollice per cercare di tranquillizzare gli spettatori sulle sue condizioni: riesce a muovere tutti gli arti e ha qualche escoriazione sul volto, ma gli serviranno ulteriori accertamenti per accertarsi delle sue condizioni. Il finlandese ha appena 18 ed è figlio della leggenda della combinata nordica Samppa Lajunen, tre volte campionessa olimpica nella sua disciplina.