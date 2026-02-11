sport
video suggerito
video suggerito
Olimpiadi Invernali 2026

Olimpiadi Milano Cortina 2026 oggi in tv, orari e programma degli italiani in gara l’11 febbraio

Il programma delle Olimpiadi Milano Cortina 2026 di oggi mercoledì 11 febbraio: orari, italiani in gara e dove vedere in chiaro TV e streaming.
Leggi le notizie in tempo reale. Aggiungi Fanpage.it al tuo feed Google.
A cura di Alessio Morra
0 CONDIVISIONI
Immagine
Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su
Olimpiadi Invernali 2026

Altra giornata ricca per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Il programmo giornaliero delle Olimpiadi Invernali italiane è ricco ed ha il suo clou con il Super G maschile, in gara Franzoni e Paris. La gara prenderà il via alle ore 11:30. C'è attesa pure per la 15 km individuale femminile di biathlon con Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi. Diretta TV in chiaro su Rai 2 e in streaming con RaiPlay. Diretta totale su Eurosport.

In generale saranno otto le gare che assegneranno medaglie, con l'Italia che nello slittino, sia femminile con Voetter/Oberhofer, che maschile con Rieder/Kainzwaldner e Nagler/Malleier, ha ambizioni di medaglia. Italia in gara anche nell'inseguimento individuale maschile della combinata nordica e i 1000 maschili di speed skating.

La guida a Milano Cortina 2026
Il calendario completo delle gare
Gli italiani qualificati alle Olimpiadi Invernali 2026

Leggi anche
Il primo maestro di Giovanni Franzoni: "Piangeva se perdeva dal gemello, poi il papà si è ricreduto"

Olimpiadi 2026 oggi, programma e orari delle gare dell'11 febbraio

  • 9.10 Combinata nordica: Inseguimento individuale maschile, trial round
  • 10.00 Combinata nordica: Inseguimento individuale maschile, salto trampolino piccolo (Samuel Costa, Aaron Kostner, Alessandro Pittin)
  • 10.00 Skeleton: Gara femminile, prova cronometrata 5-6
  • 10.30 Snowboard: Halfpipe femminile, qualificazioni (prima manche)
  • 11.00 Sci freestyle: Moguls femminile, qualificazioni 2
  • 11.27 Snowboard: Halfpipe femminile, qualificazioni (seconda manche)
  • 11.30 Sci alpino: SuperG maschile (Mattia Casse, Giovanni Franzoni, Christof Hinnerhofer, Dominik Paris)
  • 12.30 Skeleton: Gara maschile, prova cronometrata 5-6
  • 13.45 Combinata nordica: Inseguimento individuale maschile, 10 km (Aaron Kostner, Alessandro Pittin)
  • 14.15 Biathlon: Individuale femminile 15 km (Hannah Auchentaller, Michela Carrara, Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer)
  • 14.15 Sci freestyle: Moguls femminile, finale 1
  • 14.55 Sci freestyle: Moguls femminile, finale 2
  • 16.40 Hockey ghiaccio: Torneo maschile, fase a gironi: Slovacchia-Finlandia
  • 17.00 Slittino: Doppio femminile, prima manche (Marion Oberhofer, Andrea Voetter)
  • 17.51 Slittino: Doppio maschile, prima manche (Simon Kainzwaldner, Fabian Malleier, Ivan Nagler, Emanuel Rieder) 
  • 18.30 Pattinaggio di velocità: 1000 metri maschile (Francesco Betti, Alberto Di Stefano)
  • 18.53 Slittino: Doppio femminile, seconda manche
  • 19.05 Curling: Torneo maschile, fase a gironi: Italia-Svezia, Canada-Germania, Cechia-USA, Gran Bretagna-Cina (Sebastiano Arman, Mattia Giovannella, Amos Mosaner, Alberto Pimpini, Joel Thierry Retornaz)
  • 19.30 Snowboard: Halfpipe maschile, qualificazioni prima manche (Louis Vito III)
  • 19.30 Pattinaggio di figura: Libero coppie danza (Marco Fabbri, Charlene Guinard)
  • 19.44 Slittino: Doppio maschile, seconda manche
  • 20.27 Snowboard: Halfpipe maschile, qualificazioni (seconda manche)
  • 21.10 Hockey ghiaccio: Torneo maschile, fase a gironi: Italia-Svezia

Gli italiani in gara oggi: Franzoni e Paris e per l'oro nello sci

L'Italia oggi ha tante speranze per le medaglie. Si parte con lo Sci con il Super G con Franzoni e Paris. Ma c'è grande attesa anche per la 15 km individuale femminile di biathlon con Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi. Ma si spera anche nello slittino con Voetter/Oberhofer tra le donne e tra gli uomini, Rieder/Kainzwaldner e Nagler/Malleier. In generale saranno otto le finali che assegneranno medaglie.

Dove vedere le gare delle Olimpiadi Invernali 2026 in diretta tv e streaming

Le Olimpiadi di Milano Cortina si possono vedere in chiaro sulla Rai. Che trasmette le gare su Rai 2 dalle 9 alle 23:40, con una serie di interruzioni dovute al telegiornale. Gare anche su RaiSport HD, dalle 10:30 alle 20:40, ma anche qui con delle interruzioni. Streaming gratis con RaiPlay. Gli abbonati di Eurosport avranno invece la possibilità di seguire integralmente ogni singola giornata di gare. Eurosport è visibile in TV e in streaming per gli abbonati di DAZN, Discovery+, HBO Max, Prime Video Channels, TIMVision.

Notizie
Sport invernali
0 CONDIVISIONI
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
sport
api url views