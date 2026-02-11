Olimpiadi Milano Cortina 2026 oggi in tv, orari e programma degli italiani in gara l’11 febbraio
Altra giornata ricca per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Il programmo giornaliero delle Olimpiadi Invernali italiane è ricco ed ha il suo clou con il Super G maschile, in gara Franzoni e Paris. La gara prenderà il via alle ore 11:30. C'è attesa pure per la 15 km individuale femminile di biathlon con Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi. Diretta TV in chiaro su Rai 2 e in streaming con RaiPlay. Diretta totale su Eurosport.
In generale saranno otto le gare che assegneranno medaglie, con l'Italia che nello slittino, sia femminile con Voetter/Oberhofer, che maschile con Rieder/Kainzwaldner e Nagler/Malleier, ha ambizioni di medaglia. Italia in gara anche nell'inseguimento individuale maschile della combinata nordica e i 1000 maschili di speed skating.
La guida a Milano Cortina 2026
Il calendario completo delle gare
Gli italiani qualificati alle Olimpiadi Invernali 2026
Olimpiadi 2026 oggi, programma e orari delle gare dell'11 febbraio
- 9.10 Combinata nordica: Inseguimento individuale maschile, trial round
- 10.00 Combinata nordica: Inseguimento individuale maschile, salto trampolino piccolo (Samuel Costa, Aaron Kostner, Alessandro Pittin)
- 10.00 Skeleton: Gara femminile, prova cronometrata 5-6
- 10.30 Snowboard: Halfpipe femminile, qualificazioni (prima manche)
- 11.00 Sci freestyle: Moguls femminile, qualificazioni 2
- 11.27 Snowboard: Halfpipe femminile, qualificazioni (seconda manche)
- 11.30 Sci alpino: SuperG maschile (Mattia Casse, Giovanni Franzoni, Christof Hinnerhofer, Dominik Paris)
- 12.30 Skeleton: Gara maschile, prova cronometrata 5-6
- 13.45 Combinata nordica: Inseguimento individuale maschile, 10 km (Aaron Kostner, Alessandro Pittin)
- 14.15 Biathlon: Individuale femminile 15 km (Hannah Auchentaller, Michela Carrara, Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer)
- 14.15 Sci freestyle: Moguls femminile, finale 1
- 14.55 Sci freestyle: Moguls femminile, finale 2
- 16.40 Hockey ghiaccio: Torneo maschile, fase a gironi: Slovacchia-Finlandia
- 17.00 Slittino: Doppio femminile, prima manche (Marion Oberhofer, Andrea Voetter)
- 17.51 Slittino: Doppio maschile, prima manche (Simon Kainzwaldner, Fabian Malleier, Ivan Nagler, Emanuel Rieder)
- 18.30 Pattinaggio di velocità: 1000 metri maschile (Francesco Betti, Alberto Di Stefano)
- 18.53 Slittino: Doppio femminile, seconda manche
- 19.05 Curling: Torneo maschile, fase a gironi: Italia-Svezia, Canada-Germania, Cechia-USA, Gran Bretagna-Cina (Sebastiano Arman, Mattia Giovannella, Amos Mosaner, Alberto Pimpini, Joel Thierry Retornaz)
- 19.30 Snowboard: Halfpipe maschile, qualificazioni prima manche (Louis Vito III)
- 19.30 Pattinaggio di figura: Libero coppie danza (Marco Fabbri, Charlene Guinard)
- 19.44 Slittino: Doppio maschile, seconda manche
- 20.27 Snowboard: Halfpipe maschile, qualificazioni (seconda manche)
- 21.10 Hockey ghiaccio: Torneo maschile, fase a gironi: Italia-Svezia
Gli italiani in gara oggi: Franzoni e Paris e per l'oro nello sci
L'Italia oggi ha tante speranze per le medaglie. Si parte con lo Sci con il Super G con Franzoni e Paris. Ma c'è grande attesa anche per la 15 km individuale femminile di biathlon con Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi. Ma si spera anche nello slittino con Voetter/Oberhofer tra le donne e tra gli uomini, Rieder/Kainzwaldner e Nagler/Malleier. In generale saranno otto le finali che assegneranno medaglie.
Dove vedere le gare delle Olimpiadi Invernali 2026 in diretta tv e streaming
Le Olimpiadi di Milano Cortina si possono vedere in chiaro sulla Rai. Che trasmette le gare su Rai 2 dalle 9 alle 23:40, con una serie di interruzioni dovute al telegiornale. Gare anche su RaiSport HD, dalle 10:30 alle 20:40, ma anche qui con delle interruzioni. Streaming gratis con RaiPlay. Gli abbonati di Eurosport avranno invece la possibilità di seguire integralmente ogni singola giornata di gare. Eurosport è visibile in TV e in streaming per gli abbonati di DAZN, Discovery+, HBO Max, Prime Video Channels, TIMVision.