LIVE Olimpiadi, in diretta le gare oggi a Milano Cortina: Franzoni per l’oro nel Super G, Wierer e Vittozzi da medaglia nel biathlon

Giorno 6 delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: in diretta le gare di oggi, 11 febbraio con gli italiani e il medagliere aggiornato. Comment sulle sfide del giorno.

11 Febbraio 2026 7:00
Ultimo agg. 8:02
Immagine

Le gare delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 in diretta: gli italiani in gara oggi e il medagliere aggiornato. Il primo evento clou è il Super G maschile alle ore 11:30 con Franzoni e Paris tra i favoriti. Nel primo pomeriggio il Biathlon con Wierer e Vittozzi tra le protagoniste. Per vedere le gare delle Olimpiadi in diretta tv e streaming: dalle ore 10:30 su Rai 2 e Eurosport.

Il programma delle gare del 11 febbraio
Il medagliere aggiornato in tempo reale
L'oro di Arianna Fontana alle Olimpiadi Invernali 2026

Olimpiadi Invernali 2026
Olimpiadi Invernali 2026
08:00

Il programma di oggi alle Olimpiadi invernali: gli italiani in gara a Milano-Cortina

Alle 11:30 il SuperG maschile con Franzoni e Paris tra i favoriti. Nel primo pomeriggio Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi cercano la medaglia nella 15 km individuale femminile di biathlon. L'Italia cercherà di essere protagonista anche nello slittino maschile e femminile. Oggi si assegnano otto medaglie.

9.10 Combinata nordica: Inseguimento individuale maschile, trial round
10.00 Combinata nordica: Inseguimento individuale maschile, salto trampolino piccolo
10.00 Skeleton: Gara femminile, prova cronometrata 5-6
10.30 Snowboard: Halfpipe femminile, qualificazioni (prima manche)
11.00 Sci freestyle: Moguls femminile, qualificazioni 2
11.27 Snowboard: Halfpipe femminile, qualificazioni (seconda manche)
11.30 Sci alpino: SuperG maschile
12.30 Skeleton: Gara maschile, prova cronometrata 5-6
13.45 Combinata nordica: Inseguimento individuale maschile, 10 km
14.15 Biathlon: Individuale femminile 15 km
14.15 Sci freestyle: Moguls femminile, finale 1
14.55 Sci freestyle: Moguls femminile, finale 2
16.40 Hockey ghiaccio: Torneo maschile, fase a gironi: Slovacchia-Finlandia
17.00 Slittino: Doppio femminile, prima manche
17.51 Slittino: Doppio maschile, prima manche
18.30 Speed skating: 1000 metri maschile
18.53 Slittino: Doppio femminile, seconda manche
19.05 Curling: Torneo maschile, fase a gironi: Italia-Svezia, Canada-Germania, Cechia-USA, Gran Bretagna-Cina
19.30 Snowboard: Halfpipe maschile, qualificazioni (prima manche)
19.30 Pattinaggio di figura: Free dance
19.44 Slittino: Doppio maschile, seconda manche
20.27 Snowboard: Halfpipe maschile, qualificazioni (seconda manche)
21.10 Hockey ghiaccio: Torneo maschile, fase a gironi: Italia-Svezia

07:30

A che ora iniziano le gare oggi a Milano-Cortina: si parte con il Super G di sci: Franzoni e Paris sfidano Odermatt

Alle ore 11:30 a Bormio si disputerà il Super G maschile, evento attesissimo. Lo sarebbe stato a priori, lo è pure perché ci sono due italiani in lizza per podio e vittoria, dunque per le medaglie: i soliti Giovanni Franzoni e Dominik Paris, secondo e terzo nella discesa libera. Marco Odermatt vuole vincere l'oro, dopo il quarto posto della discesa.

07:00

Olimpiadi Invernali 2026, le gare di oggi a Milano-Cortina: orari tv dell'11 febbraio

Otto medaglie d'oro in palio nella giornata odierna dei Mondiali di Milano Cortina 2026. La gara principale è senz'altro il Super G di sci maschile con Franzoni e Paris che puntano a una medaglia, si parte alle ore 11:30. Alle 14 la 15 km individuale di biathlon femminile con Wierer e Vittozzi tra le protagoniste. Diretta TV su Rai 2, RaiSport HD in chiaro e su Eurosport. Streaming con RaiPlay gratis, per abbonati su DAZN, Discovery+, HBO Max, Prime Video Channels, TIMVision.

