LIVE Olimpiadi, in diretta le gare oggi a Milano Cortina: Franzoni per l’oro nel Super G, Wierer e Vittozzi da medaglia nel biathlon

Le gare delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 in diretta: gli italiani in gara oggi e il medagliere aggiornato. Il primo evento clou è il Super G maschile alle ore 11:30 con Franzoni e Paris tra i favoriti. Nel primo pomeriggio il Biathlon con Wierer e Vittozzi tra le protagoniste. Per vedere le gare delle Olimpiadi in diretta tv e streaming: dalle ore 10:30 su Rai 2 e Eurosport.
Alle 11:30 il SuperG maschile con Franzoni e Paris tra i favoriti. Nel primo pomeriggio Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi cercano la medaglia nella 15 km individuale femminile di biathlon. L'Italia cercherà di essere protagonista anche nello slittino maschile e femminile. Oggi si assegnano otto medaglie.
9.10 Combinata nordica: Inseguimento individuale maschile, trial round
10.00 Combinata nordica: Inseguimento individuale maschile, salto trampolino piccolo
10.00 Skeleton: Gara femminile, prova cronometrata 5-6
10.30 Snowboard: Halfpipe femminile, qualificazioni (prima manche)
11.00 Sci freestyle: Moguls femminile, qualificazioni 2
11.27 Snowboard: Halfpipe femminile, qualificazioni (seconda manche)
11.30 Sci alpino: SuperG maschile
12.30 Skeleton: Gara maschile, prova cronometrata 5-6
13.45 Combinata nordica: Inseguimento individuale maschile, 10 km
14.15 Biathlon: Individuale femminile 15 km
14.15 Sci freestyle: Moguls femminile, finale 1
14.55 Sci freestyle: Moguls femminile, finale 2
16.40 Hockey ghiaccio: Torneo maschile, fase a gironi: Slovacchia-Finlandia
17.00 Slittino: Doppio femminile, prima manche
17.51 Slittino: Doppio maschile, prima manche
18.30 Speed skating: 1000 metri maschile
18.53 Slittino: Doppio femminile, seconda manche
19.05 Curling: Torneo maschile, fase a gironi: Italia-Svezia, Canada-Germania, Cechia-USA, Gran Bretagna-Cina
19.30 Snowboard: Halfpipe maschile, qualificazioni (prima manche)
19.30 Pattinaggio di figura: Free dance
19.44 Slittino: Doppio maschile, seconda manche
20.27 Snowboard: Halfpipe maschile, qualificazioni (seconda manche)
21.10 Hockey ghiaccio: Torneo maschile, fase a gironi: Italia-Svezia
A che ora iniziano le gare oggi a Milano-Cortina: si parte con il Super G di sci: Franzoni e Paris sfidano Odermatt
Alle ore 11:30 a Bormio si disputerà il Super G maschile, evento attesissimo. Lo sarebbe stato a priori, lo è pure perché ci sono due italiani in lizza per podio e vittoria, dunque per le medaglie: i soliti Giovanni Franzoni e Dominik Paris, secondo e terzo nella discesa libera. Marco Odermatt vuole vincere l'oro, dopo il quarto posto della discesa.
