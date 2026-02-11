LIVE Olimpiadi, in diretta le gare oggi a Milano Cortina: Franzoni per l’oro nel Super G, Wierer e Vittozzi da medaglia nel biathlon

Alle ore 11:30 a Bormio si disputerà il Super G maschile, evento attesissimo. Lo sarebbe stato a priori, lo è pure perché ci sono due italiani in lizza per podio e vittoria, dunque per le medaglie: i soliti Giovanni Franzoni e Dominik Paris, secondo e terzo nella discesa libera. Marco Odermatt vuole vincere l'oro, dopo il quarto posto della discesa.