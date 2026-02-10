L’Italia vince la medaglia d’oro nella staffetta mista di short track: Arianna Fontana è leggendaria

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Olimpiadi Invernali 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'Italia conquista la sua seconda medaglia d'oro alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026: Elisa Confortola, Arianna Fontana, Thomas Nadalini e Pietro Sighel trionfano nella staffetta mista di short track finendo sul primo posto del podio davanti a Canada e Belgio dopo una gara pazzesca. È la seconda medaglia olimpica consecutiva per gli azzurri che hanno dominato la finale tagliando il traguardo in 2:39.019. Dopo l'argento di Pechino 2022 la squadra, completata da Chiara Betti e Luca Spechenhauser, ha fatto un ulteriore salto in avanti ad Assago scrivendo la storia e aiutando Fontana a firmare l'impresa: è la 12esima medaglia olimpica in sei Olimpiadi della sua infinita carriera che le ha permesso di diventare l'italiana più decorata di sempre ai Giochi.

Italia dominante nella staffetta mista di short track

La gara è stata pazzesca e l'Italia non si è fatta schiacciare dalla pressione: partiva tra le favorite di questa finale che è riuscita a dominare fin dall'inizio, ingaggiando un testa a testa con la Cina che alla fine è finita addirittura fuori dal podio dopo Canada e Belgio. È Fontana a mettere in scena il sorpasso decisivo a metà gara ai danni della sua rivale cinese, la mossa che ha dato il via alla rimonta azzurra e che ha messo il primo mattoncino per questa medaglia d'oro, la seconda dopo quella di Francesca Lollobrigida nel pattinaggio di velocità. L'Italia sale a quota dieci medaglie in questa spedizione olimpica.

Dal momento del sorpasso l'Italia è stata imprendibile e alla fine è stato Sighel a chiudere girato di spalle il capolavoro che ha consegnato la squadra alla storia. La squadra di short track non solo è riuscita a vincere la sua seconda medaglia olimpica dopo l'argento di Pechino, ma ha addirittura migliorato il risultato piazzandosi sul gradino più alto del podio davanti al suo pubblico che è esploso dall'emozione. È una vittoria di squadra, di tutto il movimento italiano, conquistata grazie a una strategia intelligente in finale e anche a un pizzico di fortuna: la favoritissima Olanda è stata clamorosamente eliminata in semifinale e condannata alla Finale B, vinta oltretutto con record olimpico di 2.35.537, regalando un'occasione clamorosa ai nostri portacolori che sono stati impeccabili.

Elisa Confortola, Arianna Fontana, Thomas Nadalini e Pietro Sighel, vincitori della medaglia d’oro

Arianna Fontana nella leggenda con la 12esima medaglia

La prova più stupefacente è stata quella della valtellinese, una delle atlete più attese in questi Giochi Invernali. Fontana ha messo in scena il sorpasso decisivo nella finale della staffetta mista di short track che le ha permesso di vincere l'oro, la dodicesima medaglia della sua carriera conquistata in sei Olimpiadi. Era sono una ragazzina a Torino 2006 quando a 15 anni cominciava il suo percorso ai Giochi e adesso dopo 20 anni è pronta a entrare nella leggenda: è a una sola distanza per agganciare lo schermidore Edoardo Mangiarotti a quota 13 medaglie ed entrare nella storia, che ha comunque scritto diventando l'italiana più medagliata ali Giochi.