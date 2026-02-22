Olimpiadi Invernali 2026 oggi in TV, orari e programma degli italiani in gara il 22 febbraio

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Olimpiadi Invernali 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Oggi si chiudono le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, le migliori di sempre per l'Italia degli sport invernali. Record di medaglie ed emozioni uniche per gli appassionati che si sono esaltati seguendo tante campionesse: da Federica Brignone e Francesca Lollobrigida passando per Arianna Fontana. E si sa qua si chiude un grande evento c'è sempre un po' di malinconia. Cinque eventi in programma in questa giornata, quello principale è senza dubbio la finale del torneo di hockey su ghiaccio maschile tra Canada e Stati Uniti. Tutti gli eventi in programma si potranno seguire in diretta in chiaro su Rai 2 in TV e in streaming su RaiPlay e su Eurosport, canale per abbonati.

Alle ore 20:30 all'Arena di Verona si terrà la Cerimonia di chiusura dei Giochi Olimpici, che andrà in onda su Rai 1 in mondovisione e su Eurosport. Sarà l'evento che porterà a compimento le Olimpiadi 2026.

Olimpiadi 2026, programma e orari delle gare del 22 febbraio

10:00 – Bob: Bob a quattro maschile (prova 3) Patrick Baumgartner, Lorenzo Bilotti, Eric Fantazzini, Robert Mircea

10:00 – Sci di fondo: 50 km tecnica mass start uomini

11:05 – Curling: finale femminile

12:15 – Bob: Bob a quattro maschile (prova 4) Patrick Baumgartner, Lorenzo Bilotti, Eric Fantazzini, Robert Mircea

14:05 – Hockey su Ghiaccio: finale maschile

20:30 – Cerimonia di Chiusura dall'Arena di Verona

Gli italiani in gara: il bob maschile a caccia di una medaglia

Come si suol dire: fatto 30 facciamo 31. Quel meraviglioso traguardo è stato raggiunto, l'Italia ha la chance di aggiungere un'altra medaglia al suo carniere con la squadra di bob a 4 maschile con il quartetto formato da Patrick Baumgartner, Lorenzo Bilotti, Eric Fantazzini, Robert Mircea. Le prime manche sono state già effettuate, l'Italia parte dal quinto posto e il bronzo può essere ancora raggiunto.

Dove vedere le gare delle Olimpiadi Invernali 2026 in diretta tv e streaming

Rai e Eurosport fino alla fine manderanno in onda gli eventi olimpici. Rai 2 avrà la diretta dalle ore 10 fino al termine della finale di hockey su ghiaccio maschile, dunque fino alle 16. Poi un lungo speciale fino alla Cerimonia di Chiusura commentata dalle ore 20:30 da Auro Bulbarelli e Cecilia Gasdia dall'Arena di Verona. Eurosport farà la stessa cosa per gli abbonati di Discovery+, DAZN, HBO Max, TIMVision, Prime Video Channels