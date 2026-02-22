sport
Olimpiadi in diretta LIVE, oggi la Cerimonia di chiusura dei giochi: Italia del bob per il bronzo, poi Canada-USA di hockey

Ultimo giorno delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: in diretta le gare di oggi, domenica 22 febbraio con le sfide degli italiani: alle ore 20:30 in programma la Cerimonia di chiusura dei giochi olimpici. Stati Uniti-Canada la finale dell’hockey su ghiaccio maschile.

22 Febbraio 2026 6:00
Ultimo agg. 6:02
Si chiudono oggi i Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026: le ultime gare e le sfide degli italiani, con il medagliere aggiornato in tempo reale. Alle ore 20:30 su Rai 2 e Eurosport la Cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Invernali con Roberto Bolle, Achille Lauro e Gabry Ponte dall'Arena di Verona. Lisa Vittozzi e Davide Ghiotto i portabandiera dell'Italia. Il clou del giorno la finale maschile di Hockey su ghiaccio tra Canada e Stati Uniti. Diretta TV su Rai 2 in chiaro e su Eurosport.

Il programma di oggi alle Olimpiadi Milano Cortina
Il medagliere delle Olimpiadi aggiornato in tempo reale

Olimpiadi Invernali 2026
06:00

Olimpiadi oggi in diretta: le gare finali a Milano Cortina e l'orario di inizio della Cerimonia di chiusura

Sono solo cinque le finali in programma oggi alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La tradizione vuole che in mattinata si disputino gli ultimi eventi, la chiusura per la finale di hockey su ghiaccio maschile, l'attesissima sfida tra Canada e Stati Uniti. Poi break fino alla Cerimonia di chiusura che si terrà dalle ore 20:30 all'Arena di Verona. Tutto in diretta in chiaro su Rai 2 e in chiaro su Eurosport.

A cura di Alessio Morra
Sport invernali
