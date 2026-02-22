Olimpiadi in diretta LIVE, oggi la Cerimonia di chiusura dei giochi: Italia del bob per il bronzo, poi Canada-USA di hockey

Si chiudono oggi i Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026: le ultime gare e le sfide degli italiani, con il medagliere aggiornato in tempo reale. Alle ore 20:30 su Rai 2 e Eurosport la Cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Invernali con Roberto Bolle, Achille Lauro e Gabry Ponte dall'Arena di Verona. Lisa Vittozzi e Davide Ghiotto i portabandiera dell'Italia. Il clou del giorno la finale maschile di Hockey su ghiaccio tra Canada e Stati Uniti. Diretta TV su Rai 2 in chiaro e su Eurosport.

Il programma di oggi alle Olimpiadi Milano Cortina

Il medagliere delle Olimpiadi aggiornato in tempo reale