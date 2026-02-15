Olimpiadi Invernali 2026 oggi in tv, orari e programma degli italiani in gara il 15 febbraio
Tante medaglie in palio anche per questa domenica 15 febbraio alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: si comincia alle ore 9:00 con la combinata nordica, ma il primo oro verrà messo in palio alle 11:15 con l'inseguimento maschile di biathlon dove Giacomel proverà a riscattarsi dopo la disfatta nella sprint. Tra gli italiani in gara a caccia del podio ci saranno anche Wierer e Vittozzi nell'inseguimento femminile 10 km biathlon e Pellegrino nella staffetta di sci di fondo.
La mattina gli occhi saranno puntato nuovamente su Brignone che dopo l'oro strepitoso nel Super G si metterà alla prova anche nel gigante. Nel pomeriggio Ghiotto sarà protagonista nell'inseguimento a squadre, Moioli affronterà lo snowboard cross a squadre miste mentre la sera Conti e Macii cercheranno la ribalta nel pattinaggio artistico.
Olimpiadi 2026 oggi, programma e orari delle gare del 15 febbraio
- 09:00 Combinata nordica: Trampolino grande, prova 2 (Samuel Costa, Aaron Kostner, Alessandro Pittin)
- 09:05 Curling: Torneo maschile, fase a gironi: Italia-Norvegia, Svezia-USA, Germania-Gran Bretagna
- 10:00 Sci alpino: Gigante femminile, prima manche (Federica Brignone, Lara Della Mea, Sofia Goggia, Asja Zenere)
- 10:00 Bob: Monobob femminile, prima manche (Giada Andreutti, Simona De Silvestro)
- 10:30 Sci freestyle: Dual moguls maschile, sedicesimi di finale
- 11:00 Sci freestyle: Dual moguls maschile, ottavi di finale
- 11:15 Biathlon: Inseguimento maschile (Lukas Hofer, Nicola Romanin, Tommaso Giacomel)
- 11:20 Sci freestyle: Dual moguls maschile, quarti di finale
- 11:35 Sci freestyle: Dual moguls maschile, semifinali
- 11:46 Sci freestyle: Dual moguls maschile, finale per il bronzo
- 11:47 Bob: Monobob femminile, seconda manche (Giada Andreutti, Simona De Silvestro)
- 11:48 Sci freestyle: Dual moguls maschile, finale per l’oro
- 12:00 Sci di fondo: Staffetta maschile (Italia)
- 12:10 Hockey sul ghiaccio: Torneo maschile, fase a gironi: Svizzera-Cechia
- 13:30 Sci alpino: Gigante femminile, seconda manche
- 13:45 Snowboard: Snowboarcross a coppie miste, quarti di finale (Italia1, Italia2, Italia3)
- 14:05 Curling: Torneo femminile, fase a gironi: Italia-Danimarca, Corea del Sud-Giappone, Gran Bretagna-Svezia, Cina-USA
- 14:15 Snowboard: Snowboarcross a coppie miste, semifinali
- 14:35 Snowboard: Snowboarcross a coppie miste, finale per il bronzo
- 14:40 Snowboard: Snowboarcross a coppie miste, finale per l’oro
- 14:45 Biathlon: Inseguimento femminile (Hannah Auchentaller, Michela Carrara, Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi)
- 16:00 Speed skating: Team pursuit maschile, quarti di finale (Italia)
- 16:40 Hockey sul ghiaccio: Torneo maschile, fase a gironi: Canada-Francia
- 17:03 Speed skating: 500 metri femminile (Serena Pergher)
- 18:00 Skeleton: Gara a squadre mista (Italia 1, Italia 2)
- 18:45 Salto con gli sci: Trampolino grande femminile, primo turno (Martina Ambrosi, Jessica Malsiner, Annika Sieff, Martina Zanitzer)
- 19:05 Curling: Torneo maschile, fase a gironi: Italia-Cechia, Gran Bretagna-Svizzera, Canada-Cina, Norvegia-USA
- 19:10 Hockey sul ghiaccio: Torneo maschile, fase a gironi: Danimarca-Lettonia
- 19:30 Sci freestyle: Big Air maschile, qualificazioni (prima manche) (Miro Tabanelli)
- 19:45 Pattinaggio di figura: Short programa coppie (Sara Conti/Niccolò Macii, Rebecca Ghilardi/Filippo Ambrosini)
- 19:57 Sci freestyle: Trampolino grande femminile, finale
- 20:15 Sci freestyle: Big Air maschile, qualificazioni (seconda manche) (Miro Tabanelli)
- 21:00 Sci freestyle: Big Air maschile, qualificazioni (terza manche) (Miro Tabanelli)
- 21:10 Hockey sul ghiaccio: Torneo maschile, fase a gironi: USA-Germania
Gli italiani in gara oggi: Brignone, Giacomel, Moioli
Brignone è l'italiana più in vista della giornata di oggi e cercherà di replicare nel gigante l'impresa messa in scena in Super G. Tra gli azzurri impegnati alle Olimpiadi Invernali ci saranno anche Wierer e Vittozzi, argento nella staffetta, e Giacomel. Completano il programma Moioli, Oellegrino, Ghiotto e la coppia del pattinaggio formata da Conti e Macii.
Dove vedere le gare delle Olimpiadi Invernali 2026 in diretta tv e streaming
Si comincia alle ore 9:00 con il programma di oggi delle Olimpiadi Invernali che si apre con la combinata nordica: le gare saranno trasmesse in TV in chiaro sula Rai. Su Rai 2 si potranno vedere gli eventi principali fino all ore 23:00. Gare in chiaro anche su RaiSport HD. Streaming con RaiPlay. Gli abbonati di Eurosport potranno vedere invece tutto in modo integrale, minuto per minuto. Eurosport è visibile in TV e in streaming per gli abbonati di DAZN, Discovery+, HBO Max, Prime Video Channels e TIMVision.