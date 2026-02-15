Olimpiadi Invernali 2026 oggi in tv, orari e programma degli italiani in gara il 15 febbraio

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Olimpiadi Invernali 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Tante medaglie in palio anche per questa domenica 15 febbraio alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: si comincia alle ore 9:00 con la combinata nordica, ma il primo oro verrà messo in palio alle 11:15 con l'inseguimento maschile di biathlon dove Giacomel proverà a riscattarsi dopo la disfatta nella sprint. Tra gli italiani in gara a caccia del podio ci saranno anche Wierer e Vittozzi nell'inseguimento femminile 10 km biathlon e Pellegrino nella staffetta di sci di fondo.

La mattina gli occhi saranno puntato nuovamente su Brignone che dopo l'oro strepitoso nel Super G si metterà alla prova anche nel gigante. Nel pomeriggio Ghiotto sarà protagonista nell'inseguimento a squadre, Moioli affronterà lo snowboard cross a squadre miste mentre la sera Conti e Macii cercheranno la ribalta nel pattinaggio artistico.

Olimpiadi 2026 oggi, programma e orari delle gare del 15 febbraio

09:00 Combinata nordica: Trampolino grande, prova 2 (Samuel Costa, Aaron Kostner, Alessandro Pittin)

Trampolino grande, prova 2 09:05 Curling: Torneo maschile, fase a gironi: Italia-Norvegia, Svezia-USA, Germania-Gran Bretagna

Torneo maschile, fase a gironi: Italia-Norvegia, Svezia-USA, Germania-Gran Bretagna 10:00 Sci alpino: Gigante femminile, prima manche (Federica Brignone, Lara Della Mea, Sofia Goggia, Asja Zenere)

Gigante femminile, prima manche 10:00 Bob: Monobob femminile, prima manche (Giada Andreutti, Simona De Silvestro)

Monobob femminile, prima manche 10:30 Sci freestyle: Dual moguls maschile, sedicesimi di finale

Dual moguls maschile, sedicesimi di finale 11:00 Sci freestyle: Dual moguls maschile, ottavi di finale

Dual moguls maschile, ottavi di finale 11:15 Biathlon: Inseguimento maschile (Lukas Hofer, Nicola Romanin, Tommaso Giacomel)

11:20 Sci freestyle: Dual moguls maschile, quarti di finale

Dual moguls maschile, quarti di finale 11:35 Sci freestyle: Dual moguls maschile, semifinali

Dual moguls maschile, semifinali 11:46 Sci freestyle: Dual moguls maschile, finale per il bronzo

Dual moguls maschile, finale per il bronzo 11:47 Bob: Monobob femminile, seconda manche (Giada Andreutti, Simona De Silvestro)

Monobob femminile, seconda manche 11:48 Sci freestyle: Dual moguls maschile, finale per l’oro

12:00 Sci di fondo: Staffetta maschile (Italia)

12:10 Hockey sul ghiaccio: Torneo maschile, fase a gironi: Svizzera-Cechia

Torneo maschile, fase a gironi: Svizzera-Cechia 13:30 Sci alpino: Gigante femminile, seconda manche

13:45 Snowboard: Snowboarcross a coppie miste, quarti di finale (Italia1, Italia2, Italia3)

14:05 Curling: Torneo femminile, fase a gironi: Italia-Danimarca , Corea del Sud-Giappone, Gran Bretagna-Svezia, Cina-USA

, Corea del Sud-Giappone, Gran Bretagna-Svezia, Cina-USA 14:15 Snowboard: Snowboarcross a coppie miste, semifinali

14:35 Snowboard: Snowboarcross a coppie miste, finale per il bronzo

14:40 Snowboard: Snowboarcross a coppie miste, finale per l’oro

14:45 Biathlon: Inseguimento femminile (Hannah Auchentaller, Michela Carrara, Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi)

16:00 Speed skating: Team pursuit maschile, quarti di finale (Italia)

Team pursuit maschile, quarti di finale 16:40 Hockey sul ghiaccio: Torneo maschile, fase a gironi: Canada-Francia

Torneo maschile, fase a gironi: Canada-Francia 17:03 Speed skating: 500 metri femminile (Serena Pergher)

18:00 Skeleton: Gara a squadre mista (Italia 1, Italia 2)

18:45 Salto con gli sci: Trampolino grande femminile, primo turno (Martina Ambrosi, Jessica Malsiner, Annika Sieff, Martina Zanitzer)

Trampolino grande femminile, primo turno 19:05 Curling: Torneo maschile, fase a gironi: Italia-Cechia , Gran Bretagna-Svizzera, Canada-Cina, Norvegia-USA

Torneo maschile, fase a gironi: , Gran Bretagna-Svizzera, Canada-Cina, Norvegia-USA 19:10 Hockey sul ghiaccio: Torneo maschile, fase a gironi: Danimarca-Lettonia

Torneo maschile, fase a gironi: Danimarca-Lettonia 19:30 Sci freestyle: Big Air maschile, qualificazioni (prima manche) (Miro Tabanelli)

Big Air maschile, qualificazioni (prima manche) 19:45 Pattinaggio di figura: Short programa coppie (Sara Conti/Niccolò Macii, Rebecca Ghilardi/Filippo Ambrosini)

19:57 Sci freestyle: Trampolino grande femminile, finale

20:15 Sci freestyle: Big Air maschile, qualificazioni (seconda manche) (Miro Tabanelli)

Big Air maschile, qualificazioni (seconda manche) 21:00 Sci freestyle: Big Air maschile, qualificazioni (terza manche) (Miro Tabanelli)

Big Air maschile, qualificazioni (terza manche) 21:10 Hockey sul ghiaccio: Torneo maschile, fase a gironi: USA-Germania

Gli italiani in gara oggi: Brignone, Giacomel, Moioli

Brignone è l'italiana più in vista della giornata di oggi e cercherà di replicare nel gigante l'impresa messa in scena in Super G. Tra gli azzurri impegnati alle Olimpiadi Invernali ci saranno anche Wierer e Vittozzi, argento nella staffetta, e Giacomel. Completano il programma Moioli, Oellegrino, Ghiotto e la coppia del pattinaggio formata da Conti e Macii.

Dove vedere le gare delle Olimpiadi Invernali 2026 in diretta tv e streaming

Si comincia alle ore 9:00 con il programma di oggi delle Olimpiadi Invernali che si apre con la combinata nordica: le gare saranno trasmesse in TV in chiaro sula Rai. Su Rai 2 si potranno vedere gli eventi principali fino all ore 23:00. Gare in chiaro anche su RaiSport HD. Streaming con RaiPlay. Gli abbonati di Eurosport potranno vedere invece tutto in modo integrale, minuto per minuto. Eurosport è visibile in TV e in streaming per gli abbonati di DAZN, Discovery+, HBO Max, Prime Video Channels e TIMVision.