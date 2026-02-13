Olimpiadi Invernali 2026 oggi in tv, orari e programma degli italiani in gara il 13 febbraio

L’Italia sogna di vincere altre medaglie con Moioli, Ghiotto e Giacomel nelle gare delle Olimpiadi Invernali. Il programma integrale di oggi giovedì 12 febbraio. Diretta TV su Rai 2 e Eurosport.

Sette titoli in palio nella giornata di oggi, venerdì 13 febbraio, alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026: si comincia con la squadra di curling maschile che affronterà la Gran Bretagna, ma è nel pomeriggio che l'Italia si gioca tanto per portare a casa altre medaglie. A Livigno Michela Moioli, campionessa del mondo in carica, cercherà di centrare il podio nella gara di snowboard per riscattarsi dopo le Olimpiadi di Pechino 2022, mentre ad Anterselva sarà il turno di Tommaso Giacomel per la srint 10km maschile di biathlon dove si aspetta di trovare un'altra medaglia dopo l'argento nella staffetta mista.

Chiudono il programma altre due gare che potrebbero dare grande soddisfazione alla spedizione azzurra. Alle 16:00 ci sarà la finale dei 10.000m uomini nel pattinaggio di velocità dove sarà protagonista Davide Ghiotto, mentre dalle 19:00 in poi ci sarò l'ultimo atto del pattinaggio di figura con il programma libero del singolo maschile dove Daniel Grassl e Matteo Rizzo cercando un posto sul podio. Diretta in chiaro su Rai 2 e in streaming su RaiPlay. Diretta TV e streaming anche su Eurosport.

Olimpiadi 2026 oggi, programma e orari delle gare del 13 febbraio

09:00 Bob: Bob a 2 maschile, prova cronometrata 3-4

09:00 Combinata nordica: Trampolino grade, prova 1

09:05 Curling: Torneo maschile, fase a gironi: Italia -Gran Bretagna, Canada-USA, Norvegia-Cina, Svizzera-Cechia (Sebastiano Arman, Mattia Giovanella, Amos Mosaner, Joel Retornaz)

10:00 Snowboard: Snowboard cross femminile, seeding manche 1 (Lisa Francesia Boirai, Sofia Groblechner, Michela Moioli)

10:55 Snowboard: Snowboard cross femminile, seeding manche 2

11:45 Bob: Monobob femminile, prova cronometrata 3-4

Monobob femminile, prova cronometrata 3-4 11:45 Sci di fondo: 10 km in tecnica libera maschile (Martino Carollo, Simone Daprà, Davide Graz, Simone Mocellini)

12:10 Hockey sul ghiaccio: Torneo maschile, fase a gironi: Finlandia-Svezia

12:10 Hockey sul ghiaccio: Torneo maschile, fase a gironi: Italia -Slovacchia

13:30 Snowboard: Snowboard cross femminile, ottavi di finale (ev. Lisa Francesia Boirai, Sofia Groblechner, Michela Moioli)

Snowboard cross femminile, ottavi di finale 14:00 Biathlon: 10 km sprint maschile (Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Nicola Romanin, Elia Zeni)

14:03 Snowboard: Snowboardcross femminile, quarti di finale (ev. Lisa Francesia Boirai, Sofia Groblechner, Michela Moioli)

Snowboardcross femminile, quarti di finale 14:05 Curling: Torneo femminile, fase a gironi: Danimarca-Svezia, Cina-Svizzera, Canada-USA, Gran Bretagna-Corea del Sud

14:24 Snowboard: Snowboardcross femminile, semifinali (ev. Lisa Francesia Boirai, Sofia Groblechner, Michela Moioli)

14:41 Snowboard: Snowboardcross femminile, finali (ev. Lisa Francesia Boirai, Sofia Groblechner, Michela Moioli)

Snowboardcross femminile, finali 16:00 Pattinaggio di velocità: 10.000m uomini (Davide Ghiotto)

16:00 Skeleton: Donne, batteria 1 (Valentina Margaglio)

16:40 Hockey sul ghiaccio: Torneo maschile, fase a gironi: Francia-Cechia

Torneo maschile, fase a gironi: Francia-Cechia 16:40 Hockey sul ghiaccio: Torneo femminile, quarto di finale 1: Cechia-avversaria da definire

17:48 Skeleton: Donne, batteria 2 (Valentina Margaglio)

Donne, batteria 2 18:30 Salto con gli sci: Trampolino grande maschile, prova 2

Trampolino grande maschile, prova 2 19:00 Pattinaggio di figura: Singolo uomini, programma libero (Daniel Grassl, Matteo Rizzo)

19:05 Curling: Round robin uomini, Italia – Germania (Sebastiano Arman, Mattia Giovanella, Amos Mosaner, Joel Retornaz)

Round robin uomini, Italia – Germania 19:30 Skeleton: Uomini, batteria 3 (Amedeo Bagnis, Mattia Gaspari)

19:30 Snowboard: Halfpipe uomini, finale manche 1 (ev. Louis Philip Vito III)

19:59 Snowboard: Halfpipe uomini, finale manche 2 (ev. Louis Philip Vito III)

20:28 Snowboard: Halfpipe uomini, finale manche 3 (ev. Louis Philip Vito III)

21:05 Skeleton: Uomini, batteria 4 (Amedeo Bagnis, Mattia Gaspari)

21.10 Hockey sul ghiaccio: Torneo maschile, fase a gironi: Canada-Svizzera

Torneo maschile, fase a gironi: Canada-Svizzera 21:10 Hockey su ghiaccio: Quarti di finale donne, Italia – Stati Uniti

Gli italiani in gara oggi: Ghiotto, Moioli, Rizzo e Grassl

Dopo la caduta Michela Moioli è in lizza per una medaglia nello snowboard che apre la giornata olimpica. Grandi chance anche per Ghiotto, nei 10.000m uomini del pattinaggio di velocità dove spera di salire sul podio. Occhi puntati anche su Giacomel che dopo l'argento nella staffetta vuole trionfare anche nella 10 km sprint maschile di biathlon. Sognano una medaglia anche Rizzo e Grassl nel programma libero del pattinaggio di figura.

Dove vedere le gare delle Olimpiadi Invernali 2026 in diretta tv e streaming

Si comincia alle ore 9:00 con il programma di oggi delle Olimpiadi Invernali che saranno trasmesse in TV in chiaro sula Rai. Su Rai 2 si potranno vedere gli eventi principali fino all ore 23:00. Gare in chiaro anche su RaiSport HD. Streaming con RaiPlay. Gli abbonati di Eurosport potranno vedere invece tutto in modo integrale, minuto per minuto. Eurosport è visibile in TV e in streaming per gli abbonati di DAZN, Discovery+, HBO Max, Prime Video Channels e TIMVision.