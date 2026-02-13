Olimpiadi in diretta LIVE, le gare oggi a Milano Cortina: speranze affidate a Giacomel, Ghiotto e Moioli

Le gare delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 in diretta: gli italiani in gara oggi e il medagliere aggiornato. Grande fermento per lo snowboardcross femminile a Livigno, dove l’attenzione è tutta su Michela Moioli: dopo il trauma facciale dei giorni scorsi, la campionessa del mondo in carica riuscirà a essere al via e a difendere il suo status? Occhi puntati anche sulla sprint maschile di biathlon ad Anterselva: Tommaso Giacomel è chiamato a riscattare gli errori dell’individuale e possiede qualità e ritmo per ambire al podio. Nel pattinaggio di velocità torna invece Riccardo Lorello, reduce dal bronzo nei 5000 metri, che si cimenterà sulla doppia distanza insieme a Davide Ghiotto, campione del mondo in carica. Il ghiaccio di Milano promette ancora spettacolo.
In serata spazio al pattinaggio artistico, con Daniel Grassl impegnato nella rincorsa al bronzo nel singolare maschile: servirà un programma libero di altissimo livello per scalare la classifica. A Cortina d’Ampezzo, Amedeo Bagnis affronterà le ultime due manche dello skeleton con ambizioni di podio. Completano il programma il doppio confronto dell’Italia nel curling maschile contro Gran Bretagna e Germania e la durissima sfida della Nazionale femminile di hockey su ghiaccio contro gli Stati Uniti nei quarti di finale. Per vedere le gare delle Olimpiadi in diretta tv e streaming: dalle ore 9 su Rai ed Eurosport.
L'Italia si gode i trionfi di Fontana, Lollobrigida e Brignone
La grande rassegna sportiva continua sulle nostre montagne, con sette titoli pronti ad essere assegnati. L’Italia punta ad arricchire ulteriormente il medagliere dopo un giovedì esaltante, illuminato dalle vittorie di Federica Brignone nel superG e di Francesca Lollobrigida nei 5000 metri di pattinaggio di velocità, oltre all’argento di Arianna Fontana nei 500 metri di short track e al bronzo conquistato dalla staffetta di slittino.
Risultati Olimpiadi 2026: il medagliere aggiornato prima delle gare di oggi
Ecco la situazione del medagliere prima della giornata di oggi, Italia seconda:
- Norvegia 7 ori, 2 argento, 5 bronzi (14 totali)
- Italia 6 ori, 3 argenti, 8 bronzi (17)
- Stati Uniti 4 ori, 7 argenti, 3 bronzi (13)
- Germania 4 ori, 3 argenti, 2 bronzo (9)
- Svezia 4 ori, 3 argenti, 1 bronzo (8)
- Svizzera 4 ori, 1 argento, 2 bronzi (7)
- Austria 3 ori, 6 argenti, 3 bronzo (11)
- Francia 3 oro, 4 argenti, 1 bronzo (8)
- Paesi Bassi 2 oro, 3 argenti, 0 bronzi (4)
- Giappone 2 ori, 2 argenti, 5 bronzi (9)
- Corea del Sud 1 ori, 1 argento, 1 bronzo (3)
- Cechia 1 oro, 1 argento, 0 bronzi (2)
- Slovenia 1 oro, 1 argento, 0 bronzi (2)
- Australia 1 oro, 0 argenti, 0 bronzi (1)
- Canada 0 ori, 3 argento, 3 bronzi (4)
- Cina 0 ori, 1 argento, 2 bronzi (3)
- Nuova Zelanda 0 ori, 1 argento, 1 bronzi (2)
- Polonia 0 ori, 1 argento, 0 bronzi (1)
- Lettonia 0 ori, 1 argento, 0 bronzi (1)
- Bulgaria 0 ori, 0 argenti, 2 bronzo (2)
- Belgio 0 ori, 0 argento, 1 bronzo (1)
- Finlandia 0 ori, 0 argento, 1 bronzo (1)
Dove vedere le gare delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 in tv e in streaming
Tutta la giornata e il programma delle Olimpiadi anche oggi sarà visibile in chiaro grazie ai canali Rai. Dalle ore 9 collegamento su Rai 2, e anche su RaiSport HD in TV. Streaming gratis con RaiPlay. Eurosport trasmetterà in TV e streaming solo per abbonati di DAZN, Discovery+, HBO Max, Prime Video Channels e TIMVision.
Il programma di oggi alle Olimpiadi invernali: gli italiani in gara a Milano-Cortina
- 09:00 Bob: Bob a 2 maschile, prova cronometrata 3-4
- 09:00 Combinata nordica: Trampolino grade, prova 1
- 09:05 Curling: Torneo maschile, fase a gironi: Italia-Gran Bretagna, Canada-USA, Norvegia-Cina, Svizzera-Cechia (Sebastiano Arman, Mattia Giovanella, Amos Mosaner, Joel Retornaz)
- 10:00 Snowboard: Snowboard cross femminile, seeding manche 1 (Lisa Francesia Boirai, Sofia Groblechner, Michela Moioli)
- 10:55 Snowboard: Snowboard cross femminile, seeding manche 2
- 11:45 Bob: Monobob femminile, prova cronometrata 3-4
- 11:45 Sci di fondo: 10 km in tecnica libera maschile (Martino Carollo, Simone Daprà, Davide Graz, Simone Mocellini)
- 12:10 Hockey sul ghiaccio: Torneo maschile, fase a gironi: Finlandia-Svezia
- 12:10 Hockey sul ghiaccio: Torneo maschile, fase a gironi: Italia-Slovacchia
- 13:30 Snowboard: Snowboard cross femminile, ottavi di finale (ev. Lisa Francesia Boirai, Sofia Groblechner, Michela Moioli)
- 14:00 Biathlon: 10 km sprint maschile (Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Nicola Romanin, Elia Zeni)
- 14:03 Snowboard: Snowboardcross femminile, quarti di finale (ev. Lisa Francesia Boirai, Sofia Groblechner, Michela Moioli)
- 14:05 Curling: Torneo femminile, fase a gironi: Danimarca-Svezia, Cina-Svizzera, Canada-USA, Gran Bretagna-Corea del Sud
- 14:24 Snowboard: Snowboardcross femminile, semifinali (ev. Lisa Francesia Boirai, Sofia Groblechner, Michela Moioli)
- 14:41 Snowboard: Snowboardcross femminile, finali (ev. Lisa Francesia Boirai, Sofia Groblechner, Michela Moioli)
- 16:00 Pattinaggio di velocità: 10.000m uomini (Davide Ghiotto)
- 16:00 Skeleton: Donne, batteria 1 (Valentina Margaglio)
- 16:40 Hockey sul ghiaccio: Torneo maschile, fase a gironi: Francia-Cechia
- 16:40 Hockey sul ghiaccio: Torneo femminile, quarto di finale 1: Cechia-avversaria da definire
- 17:48 Skeleton: Donne, batteria 2 (Valentina Margaglio)
- 18:30 Salto con gli sci: Trampolino grande maschile, prova 2
- 19:00 Pattinaggio di figura: Singolo uomini, programma libero (Daniel Grassl, Matteo Rizzo)
- 19:05 Curling: Round robin uomini, Italia – Germania (Sebastiano Arman, Mattia Giovanella, Amos Mosaner, Joel Retornaz)
- 19:30 Skeleton: Uomini, batteria 3 (Amedeo Bagnis, Mattia Gaspari)
- 19:30 Snowboard: Halfpipe uomini, finale manche 1 (ev. Louis Philip Vito III)
- 19:59 Snowboard: Halfpipe uomini, finale manche 2 (ev. Louis Philip Vito III)
- 20:28 Snowboard: Halfpipe uomini, finale manche 3 (ev. Louis Philip Vito III)
- 21:05 Skeleton: Uomini, batteria 4 (Amedeo Bagnis, Mattia Gaspari)
- 21.10 Hockey sul ghiaccio: Torneo maschile, fase a gironi: Canada-Svizzera
- 21:10 Hockey su ghiaccio: Quarti di finale donne, Italia – Stati Uniti
A che ora iniziano le gare oggi a Milano-Cortina: si parte con il curling con la sfida tra Italia e Gran Bretagna
Per l'Italia si inizia subito, alle 9.05, quando sul ghiaccio di Cortina scende la nazionale maschile di curling. Nel torneo maschile, fase a gironi c'è Italia-Gran Bretagna, Canada-USA, Norvegia-Cina, Svizzera-Cechia. Gli azzurri sono rappresentati da Sebastiano Arman, Mattia Giovanella, Amos Mosaner, Joel Retornaz.
Olimpiadi Invernali 2026, le gare di oggi a Milano-Cortina: orari tv il 13 febbraio
Giornata di gare molto ricca oggi. Si parte alle ore 9:05, con attenzione quasi subito con il curling a squadre maschile (Italia-Gran Bretagna). Poi lo snowboard con occhi puntati su Moioli, quindi nel pomeriggio Giacomel nel biathlon e alle 16:00 Ghiotto nel pattinaggio di velocità. In serata la storica Italia-USA di hockey femminile.