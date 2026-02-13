Olimpiadi in diretta LIVE, le gare oggi a Milano Cortina: speranze affidate a Giacomel, Ghiotto e Moioli

Le gare delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 in diretta: gli italiani in gara oggi e il medagliere aggiornato. Grande fermento per lo snowboardcross femminile a Livigno, dove l’attenzione è tutta su Michela Moioli: dopo il trauma facciale dei giorni scorsi, la campionessa del mondo in carica riuscirà a essere al via e a difendere il suo status? Occhi puntati anche sulla sprint maschile di biathlon ad Anterselva: Tommaso Giacomel è chiamato a riscattare gli errori dell’individuale e possiede qualità e ritmo per ambire al podio. Nel pattinaggio di velocità torna invece Riccardo Lorello, reduce dal bronzo nei 5000 metri, che si cimenterà sulla doppia distanza insieme a Davide Ghiotto, campione del mondo in carica. Il ghiaccio di Milano promette ancora spettacolo.

In serata spazio al pattinaggio artistico, con Daniel Grassl impegnato nella rincorsa al bronzo nel singolare maschile: servirà un programma libero di altissimo livello per scalare la classifica. A Cortina d’Ampezzo, Amedeo Bagnis affronterà le ultime due manche dello skeleton con ambizioni di podio. Completano il programma il doppio confronto dell’Italia nel curling maschile contro Gran Bretagna e Germania e la durissima sfida della Nazionale femminile di hockey su ghiaccio contro gli Stati Uniti nei quarti di finale. Per vedere le gare delle Olimpiadi in diretta tv e streaming: dalle ore 9 su Rai ed Eurosport.