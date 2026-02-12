Francesca Lollobrigida: “Ho letto commenti cattivi, soprattutto da donne. Non toccate mio figlio”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Olimpiadi Invernali 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il sorriso di Francesca Lollobrigida brilla forte dopo la seconda medaglia d'oro alle Olimpiadi di Milano Cortina, e non potrebbe essere altrimenti. Niente può rovinare questi momenti magici per la pattinatrice, se non il ricordo di stucchevoli polemiche dopo il primo successo quello nei 3000 metri quando non si aspettava che arrivassero messaggi tutt'altro che carini in merito all'ormai virale intervista con suo figlio Tommaso.

Lollobrigida infastidita dai commenti dopo l'intervista con suo figlio

L'argomento è tornato d'attualità dopo il bis nei 5000 metri quando Lollobrigida a Casa Italia ha ripensato a quel momento. A fronte di tantissimi commenti social che esaltavano la bellezza e la spontaneità di quel momento mamma-figlio in un'intervista improvvisata, c'è stato anche chi ha voluto sottolineare negativamente il comportamento del bambino considerandolo fastidioso. Qualcosa che ha ferito la campionessa: "Ci sono rimasta male per molti commenti cattivi. Io sono stata spontanea: volevo abbracciare mio figlio, perché non lo vedevo da una settimana. Lui non era mai entrato al villaggio olimpico. Prima di entrare in gara solo un bacio veloce, poi sono entrata nella mia bolla".

Francesca Lollobrigida a casa Italia

La due volte campionessa olimpica stupita in negativo dai messaggi delle donne

Hanno fatto il giro del mondo le scene della pattinatrice che corre a prendere il suo bambino al termine della competizione. È stato quello il suo primo pensiero dopo il trionfo: "Alla prima occasione l’ho preso, l’ho quasi strappato a mia sorella e ho detto: no, me lo voglio tenere un attimo. Non mi vedeva da una settimana, voleva la mamma tutta per sé. Non è stato bello leggere certe cose, soprattutto da donne. Io penso che noi donne dovremmo incoraggiarci a vicenda. La vittoria di Federica, per esempio, mi ha gasata. Si può prendere spunto oppure no, ma non si deve criticare in modo così pesante".

Aver scambiato la curiosità di un bambino, verso il microfono e le telecamere per un atteggiamento maleducato è qualcosa di inaccettabile per Francesca Lollobrigida. La due volte medaglia d'oro ha voluto lanciare un messaggio molto forte per rispondere anche a chi, fortunatamente in minoranza, è stato offensivo: "La cosa che mi ha fatto più male, anche parlando con mio marito, è stato leggere che qualcuno ha dato del maleducato a mio figlio. Potete dire tutto su di me, ma non toccate un bambino di due anni e mezzo".

Francesca Lollobrigida dopo il secondo oro

E a proposito del bambino, non è stato facile comunque per mamma Francesca andare fino in fondo: "Tornando indietro ho finito tutte le tappe di Coppa del Mondo piangendo. Chi era vicino a me poteva percepire davvero il mio stato d’animo. Non mi sono arresa, e lo devo veramente a mio figlio. Ogni volta che lo guardavo mi dicevo: lo sto facendo per lui. Non voglio che abbia una mamma che rinuncia prima ancora di presentarsi sulla linea di partenza".