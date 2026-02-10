Olimpiadi Milano Cortina 2026 oggi in tv, orari e programma degli italiani in gara il 10 febbraio

Il programma delle Olimpiadi 2026 di oggi 10 febbraio: orari, italiani in gara e dove vederli in TV in chiaro e streaming.

Federico Pellegrino, portabandiera azzurro, impegnato nella sprint tecnica di biathlon

Oggi, martedì 10 febbraio, il programma delle Olimpiadi di Milano Cortina prevede altri atleti italiani in gara nelle varie discipline, tra cui Stefania Costantini e Amos Mosaner con la finale per il bronzo nel curling, poi la finale della staffetta mista di short track dove ci sarà Arianna Fontana, l'atleta italiana più medagliata alla ricerca del suo dodicesimo successo olimpico. Molto attesi anche Federico Pellegrino nella Sprint di fondo maschile che gli ha regalato due argenti in carriera e Tommaso Giacomel, quest'anno spesso protagonista in Coppa del Mondo, nell'Individuale 20km di biathlon.

Olimpiadi 2026 oggi, programma e orari delle gare il 10 febbraio

Ad aprire la giornata ci pensa lo sci di fondo con le qualificazioni dalle 9:15, sia delle donne che degli uomini per la sprint. Poi lo sci alpino con la combinata a squadre femminile dalle 10:30, prima manche. Nella giornata si assegneranno anche le medaglie olimpiche nel curling doppio misto, nel fondo maschile e femminile per la sprint e nello sci freestyle.

09:15 Sci di fondo: Sprint donne, qualificazione (da definire)

09:15 Sci di fondo: Sprint uomini, qualificazione (da definire)

10:30 Sci alpino: Combinata a squadre donne, discesa libera (da definire)

10:30 Short track: 500m donne, batterie (Chiara Betti, Arianna Fontana, Arianna Sighel)

11:08 Short track: 1000m uomini, batterie (Thomas Nadalini, Pietro Sighel, Luca Spechenhauser)

11:45 Sci di fondo: Sprint donne, quarti di finale (da definire)

11:53 Short track: Staffetta mista, quarti ( Chiara Betti, Elisa Confortola, Arianna Fontana, Thomas Nadalini, Arianna Sighel, Pietro Sighel, Luca Spechenhauser)

12:15 Sci di fondo: Sprint uomini, quarti di finale (da definire)

12:23 Short track: Staffetta mista, semifinali (ev. Chiara Betti, Elisa Confortola, Arianna Fontana, Thomas Nadalini, Arianna Sighel, Pietro Sighel, Luca Spechenhauser)

12:45 Sci di fondo: Sprint donne, semifinale (da definire)

12:48 Short track: Staffetta mista, finale B (ev. Chiara Betti, Elisa Confortola, Arianna Fontana, Thomas Nadalini, Arianna Sighel, Pietro Sighel, Luca Spechenhauser)

12:56 Short track: Staffetta mista, finale A (ev. Chiara Betti, Elisa Confortola, Arianna Fontana, Thomas Nadalini, Arianna Sighel, Pietro Sighel, Luca Spechenhauser)



12:57 Sci di fondo: Sprint uomini, semifinale (da definire)

13:13 Sci di fondo: Sprint donne, finale (da definire)

13:25 Sci di fondo: Sprint uomini, finale (da definire)

13:30 – 15:30: Biathlon – 20km individuale uomini (Patrick Braunhofer, Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Nicola Romanin, Elia Zeni)

14:00 – 15:20: Sci alpino – Combinata a squadre donne (slalom)

14:05 – 16:05: Curling – Finale per il bronzo doppio misto (Stefania Constantini, Amos Mosaner)

14:15 – 15:15: Pattinaggio di figura – Primo round qualificazione moguls donne (a seconda della luce)

16:40 – 19:10: Hockey su ghiaccio – Turno preliminare donne

17:00 – 19:50: Slittino – Individuale donne run 3 e 4 (Sandra Robatscher, Verena Hofer)

18:05 – 20:25: Curling – Finale per l’oro doppio misto (ev. Stefania Constantini, Amos Mosaner)

18:30 – 22:45: Pattinaggio di figura – Programma breve individuale uomini (Daniel Grassl, Matteo Rizzo)

18:45 – 21:10: Salto con gli sci – Gara a squadre miste

20:10 – 22:40: Hockey su ghiaccio – Turno preliminare donne

21:10 – 23:40: Hockey su ghiaccio – Turno preliminare donne

Gli italiani impegnati in gara: inizia l'Olimpiade di Federico Pellegrino e Arianna Fontana

Tra in nostri atleti impegnati ci saranno deu dei quattro portabandiera olimpici: nella finale della staffetta mista di short track è attesa Arianna Fontana, l'atleta italiana più medagliata di sempre ai Giochi Olimpici Invernali, che cerca la sua dodicesima medaglia davanti al pubblico di casa. Poi Federico Pellegrino nella sprint di fondo maschile dove ha già vinto due medaglie. Impegnati anche Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Patrick Braunhofer, Elia Zeni e Nicola Romanin nel biathlon maschile mentre Manuela Passaretta sarà impegnata nel pattinaggio di figura femminile e Daniel Grassl e Matteo Rizzo in quello maschile. Verena Hofer, Marion Oberhofer e Sandra Robatscher saranno impegnate nei round di slittino individuale femminile.

Dove vedere le gare delle Olimpiadi invernali 2026 in diretta tv e streaming

Le gare delle Olimpiadi di Milano Cortina sono trasmesse in diretta tv e in chiaro, senza costi aggiunti, sui canali della Rai: dalle 10:05 su Rai 2 HD, con alternanza dalle 13.00 alle 14.00 su Rai Sport HD, per una copertura televisiva che cercherà di seguire tutti gli eventi con attenzione principale dove saranno impegnati atleti e squadre azzurre. Agli abbonati, in esclusiva a pagamento, l'appuntamento è su Eurosport, Discovery+, DAZN, HBO Max, TIMVision e Prime Video Channels. Sulle app di queste piattaforme, sempre per i soli utenti registrati e abbonati, si potranno seguire anche le Olimpiadi in streaming, mentre in chiaro e per tutti, online c'è il servizio di RaiPlay.