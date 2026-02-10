Olimpiadi LIVE, in diretta le gare a Milano Cortina: Goggia nella combinata, esordio di Fontana. Curling per il bronzo

I risultati delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 in diretta: gli italiani in gara oggi e il medagliere aggiornato. Diretta tv e streaming dalle ore 10 su Rai 2, RaiSport e Eurosport. Streaming con RaiPlay, DAZN, Discovery+, HBO Max, TIMVision e Prime Video Channels. Comment sulle gare e sulle sfide giornaliere.

Si parte alle 10:30 con la combinata di sci femminile, in pista anche Sofia Goggia. In giornata anche la finale per il bronzo del curling, Italia-Gran Bretagna alle 14:05, e le gare da medaglia di Arianna Fontana, Giacomel e Federico Pellegrino.

Il programma delle gare del 10 febbraio

Il medagliere aggiornato in tempo reale

L'oro di Lollobrigida alle Olimpiadi Invernali 2026