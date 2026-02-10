sport
Olimpiadi LIVE, in diretta le gare a Milano Cortina: Goggia nella combinata, esordio di Fontana. Curling per il bronzo

Giorno 5 delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: in diretta i risultati di oggi, 10 febbraio con le gare degli italiani e il medagliere aggiornato. Italia per il bronzo nel curling e in corsa per le medaglie nella combinata femminile di sci.

10 Febbraio 2026 7:00
Ultimo agg. 7:32
I risultati delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 in diretta: gli italiani in gara oggi e il medagliere aggiornato. Diretta tv e streaming dalle ore 10 su Rai 2, RaiSport e Eurosport. Streaming con RaiPlay, DAZN, Discovery+, HBO Max, TIMVision e Prime Video Channels. Comment sulle gare e sulle sfide giornaliere.

Si parte alle 10:30 con la combinata di sci femminile, in pista anche Sofia Goggia. In giornata anche la finale per il bronzo del curling, Italia-Gran Bretagna alle 14:05, e le gare da medaglia di Arianna Fontana, Giacomel e Federico Pellegrino.

Il programma delle gare del 10 febbraio
Il medagliere aggiornato in tempo reale
Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su
Olimpiadi Invernali 2026
07:30

A che ora iniziano le gare oggi a Milano-Cortina: si parte con la combinata di sci femminile e la sfida tra Goggia e Shiffrin

Sfida a distanza tra due regine dello sci. Sofia Goggia sarà una delle otto italiane, quattro coppie, nella combinata di sci femminile. L'azzurra sarà impegnata nella discesa libera a partire dalle ore 10:30, la seconda manche dalle 14 verrà protagonista le slalomiste, tra queste Mikaela Shiffrin. L'Italia schiera anche le giovanissime Giada d'Antonio e Anna Trocker.

A cura di Alessio Morra
07:00

Olimpiadi Invernali 2026, le gare di oggi a Milano-Cortina: orari tv il 10 febbraio

Giornata ricchissima. Si assegnano nove medaglie d'oro. L'Italia sa che potrà vincere il bronzo con Stefania Constantini e Amos Mosaner impegnati alle 14:05 contro la Gran Bretagna del doppio misto del curling, contro gli scozzesi Dodds-Mouat. Alle 10:30 prima manche della combinata femminile, c'è anche Sofia Goggia. Ma si parte anche con lo short track femminile, con Arianna Fontana pronta a prendersi un'altra medaglia. Così come Federico Pellegrino, impegnato nella sprint di fondo. E non va dimenticata la 20 km maschile di biathlon con Tommaso Giacomel.

A cura di Alessio Morra
