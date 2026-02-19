Olimpiadi Invernali 2026 oggi in TV, orari e programma degli italiani in gara il 19 febbraio

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Olimpiadi Invernali 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Sette medaglie d'oro in palio oggi giovedì 19 febbraio alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Medaglie in palio nelle sprint di sci alpinismo, nella team sprint di combinata nordica, negli aerials maschili di sci freestyle, nei 1500 metri maschili di speed skating, nell'individuale femminile di pattinaggio artistico e del torneo femminile di hockey su ghiaccio. Inoltre gare di gironi nel curling, le prove del bob e le qualificazioni dell'halfpipe di sci freestyle.

Giulia Murada sarà protagonista nella finale della gara sprint di sci alpinismo femminile. Mentre Michele Boscacci in quella maschile. Nella combinata nordica c'è Alessandro Pittin. Lara Naki Gutmann sarà protagonista nel programma libero del pattinaggio di figura femminile. Poi ci sono le squadre di curling con Mosaner e Retornaz nel maschile, e la squadra femminile capitanata da Stefania Constantini.

Olimpiadi 2026, programma e orari delle gare del 19 febbraio

9:05 Curling: Torneo maschile, round robin: Italia-Svizzera, Germania-Cina, Svezia-Cechia, Norvegia-Canada

9:10 Combinata nordica: Team sprint, trial round (Italia)

9:50 Sci alpinismo: Sprint femminile, batterie (Alba De Silvestro, Giulia Murada)

10:00 Bob: Bob a 4 maschile, prove cronometrate 3-4 (Italia)

10:00 Combinata nordica: Team sprint, salto (Italia)

10:30 Sci freestyle: Halfpipe maschile, qualificazioni (prima manche)

10:30 Sci alpinismo: Sprint maschile, batterie (Michele Boscacci)

11:00 Sci freestyle: Aerials maschili, qualificazioni (prima manche)

11:27 Sci freestyle: Halfpipe maschile, qualificazioni (seconda manche)

11:45 Sci freestyle: Aerials maschili, qualificazioni (seconda manche)

12:55 Sci alpinismo: Sprint femminile, semifinali

13:25 Sci alpinismo: Sprint maschile, semifinali

13:55 Sci alpinismo: Sprint femminile, finale

14:00 Bob: Bob a 2 femminile, prove cronometrate 5-6 (Italia 1, Italia 2)

14:00 Combinata nordica: Team sprint, sci di fondo (Italia)

14:00 Sci freestyle: Aerials maschili, finale (prima manche)

14:05 Curling: Torneo femminile, fase a gironi: Italia-Gran Bretagna, Svizzera-USA, Canada-Corea del Sud, Cina-Giappone

14:15 Sci alpinismo: Sprint maschile, finale

14:40 Hockey ghiaccio: Torneo femminile, finale per il bronzo: Svizzera-Svezia

15:00 Sci freestyle: Aerials maschili, finale (seconda manche)

16:30 Speed skating: 1500 metri maschili (Daniele Di Stefano)

19:00 Pattinaggio di figura: Individuale femminile, free program (Lara Naki Gutmann)

19:05 Curling: Torneo maschile, semifinali

19:10 Hockey ghiaccio: Torneo femminile, finale per l’oro: Stati Uniti-Canada

19:30 Sci freestyle: Halfpipe femminile, qualificazioni (prima manche)

20:27 Sci freestyle: Halfpipe femminile, qualificazioni (seconda manche)

Gli italiani in gara: Gutmann, Pittin, Murada e Boscacci

Meno eventi in programma oggi, ma tanta Italia in gara. Giulia Murada e Michele Boscacci nelle sprint di sci alpinismo, una femminile e l'altra maschile. Pittin nella combinata nordica, mentre nel pattinaggio c'è Lara Naki Gutmann. Infine occhi sul curling, sia quello maschile che quello femminile.

Dove vedere le gare delle Olimpiadi Invernali 2026 in diretta tv e streaming

La Rai trasmetterà le gare principali su Rai 2, il canale olimpico che sarà ‘acceso' dalle ore 9 fino alle 23:40. RaiSport HD manderà in onda altre gare, in mezzo una serie di approfondimenti e i Tg olimpici. Streaming gratis su RaiPlay. Eurosport invece per abbonati trasmette le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 minuto per minuto. Potranno seguirlo su questo canale gli abbonati di DAZN, Discovery+, HBO Max, Prime Video Channels e TIMVision sia in TV che in streaming.