video suggerito

Mondiali sci alpino oggi in TV, dove vedere lo Slalom femminile: orari e diretta Lo Slalom femminile dei Mondiali di sci è in programma oggi con due manche alle 9:45 e alle 13:15. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulle sciatrici italiane e sulla diretta TV e streaming. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Marco Beltrami

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Lo Slalom femminile è la gara in programma oggi sabato 15 febbraio ai Mondiali di sci di Saalbach-Hinterglemm. Due le manche in programma, in orario alle 9:45 e alle 13:15, con diretta TV in chiaro su Rai Due oltre che su Eurosport, Sky e DAZN e streaming su Rai Play, Sky GO, DAZN e Discovery+. A rappresentare l'Italia in questa competizione ci saranno quattro sciatrici che proveranno a sorprendere, si tratta di Giorgia Collomb, Martina Peterlini, Marta Rossetti,Lara Della Mea. Ecco tutto quello che c'è da sapere sullo Slalom femminile dei Mondiali austriaci.

I pettorali delle azzurre impegnate nello Slalom femminile dei Mondiali di Sci

Quali sono le sciatrici italiane che saranno impegnate nello Slalom femminile? A rappresentare i nostri colori nella gara di Saalbach-Hinterglemm, saranno quattro atlete ovvero Giorgia Collomb, Martina Peterlini, Marta Rossetti,Lara Della Mea. Nessuna di loro parte con i favori del pronostico ma proverà a ricoprire il ruolo di outsider e magari portare a casa una medaglia.

Dove vedere lo Slalom femminile dei Mondiali di sci in TV: diretta in chiaro

Dove vedere lo Slalom femminile dei Mondiali di sci in TV? Anche questa gara a Saalbach-Hinterglemm si potrà vedere in diretta in chiaro su Rai Due e Rai Sport senza necessità di sottoscrivere abbonamenti. Possibile seguire la prova anche su Eurosport, e dunque su Sky e DAZN, per gli abbonati dunque dei rispettivi servizi.

Lo Slalom femminile dei Mondiali di sci alpino a Saalbach in diretta streaming: gli orari

Lo Slalom femminile in programma oggi si disputerà in due manche, con la prima che inizierà alle 9:45 e la seconda alle 13:15. Tutto sarà visibile non solo in TV ma anche in streaming quindi su smartphone, tablet e computer. Servizio in chiaro su Rai Play, e a pagamento su Eurosport Player, Sky GO, DAZN, NOW e Discovery+.