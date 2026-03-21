Sci Alpino oggi in TV, dove vedere la Discesa nelle finali di Coppa del Mondo a Lillehammer: orari e programma

In questo sabato 21 marzo iniziano le finali di Coppa del Mondo di sci. Oggi è il giorno della discesa libera. Alle ore 10:45 prende il via quella maschile, alle 12:30 invece quella femminile. Diretta TV su Rai 2 e Eurosport.

Iniziano oggi, sabato 21 marzo, le finali di Coppa del Mondo di sci 2025-2026. Marko Odermatt ha già vinto la Coppa del Mondo maschile, mentre tre Mikaela Shiffrin ed Emma Aicher c'è lotta per il trono femminile. Questa è la giornata dedicata alla discesa libera, che può regalare ulteriori gioie all'Italia. Franzoni e Paris in campo maschile puntano al successo di tappa, mentre Laura Pirovano ha la chance di vincere la Coppa del Mondo di specialità. Diretta TV in chiaro su Rai 2, ma anche per abbonati di Eurosport. Alle 10:45 inizia la gara maschile, mentre alle 12:00 quella femminile.

Sci alpino, i pettorali delle italiane in gara a Lillehammer

Laura Pirovano, quella meno attesa delle italiane, si presenta all'ultima discesa stagionale al comando della Coppa del Mondo di specialità con 436 punti. 28 in più di Emma Aicher, la tedesca che lotta per vincere la Coppa del Mondo generale. Vonn è terza ed è fuori dai giochi. Hanno chance per la matematica Weidle e Hutter. Pirovano scenderà con il pettorale numero 14, Sofia Goggia invece avrà il 9. L'Italia schiera anche Elena Curtoni, sarà la prima delle azzurre a scendere, lo farà con il numero 3, e le sorelle Nadia e Nicol Delago, con il pettorale numero 24 e l'8.

Dove vedere la discesa libera femminile di sci in TV: orari e diretta in chiaro

La discesa libera che potrebbe consacrare Laura Pirovano sarà trasmessa in diretta TV da Rai 2, quindi in chiaro, a partire dalle ore 12:30. Streaming gratis su RaiPlay. Diretta TV anche per abbonati con Eurosport, canale visibile anche agli abbonati di DAZN, Discovery+, HBO Max e TIMVision anche in streaming.

Sci alpino, i pettorali degli italiani in gara a Lillehammer

Sono sei gli atleti italiani impegnati nella discesa libera maschile di Lillehammer. Due hanno la possibilità di competere per la vittoria e sono i soliti noti: Giovanni Franzoni e Dominik Paris, che scenderanno in pista rispettivamente con il pettorale numero 15 e il 13. In pista qualificati per le finali anche Alliod, pettorale numero 5, Schieder, ha l'8, Innerhofer, con il 18, Casse 19.

Dove vedere la discesa libera maschile di sci in TV: orari e diretta in chiaro

La discesa libera maschile precederà cronologicamente quella femminile, prenderà il via alle ore 10:45. Diretta TV in chiaro su Rai 2. In chiaro e dunque materialmente gratis anche lo streaming possibile collegandosi a RaiPlay. Eurosport trasmetterà l'evento in diretta per gli abbonati di DAZN, HBO Max, Discovery+ e TIMVision. Sia in TV che in streaming.