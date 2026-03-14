Sci Alpino oggi in TV, dove vedere il Gigante di Are e la discesa di Courchevel: orari e programma

Oggi in tv i due appuntamenti di Coppa del Mondo di Sci Alpino. Alle 10 e alle 13 le due manche del Gigante femminile ad Are. Alle 11 il Super G maschile di di Courchevel. Diretta TV e streaming gratis su Rai 2 e su Rai Sport HD.

Sono due gli eventi della Coppa del Mondo di Sci Alpino in programma oggi, sabato 14 marzo: il Gigante femminile in programma ad Are (nella contea di Jämtland, in Svezia) è l'ultima tappa prima del gran finale della stagione iridata e si articola su due manche (alle 10 e alle 13); il Super G maschile di Courchevel (nel dipartimento francese della Savoia) che ha subito un cambio di palisensto rispetto al calendario (è stato posticipato rispetto alla discesa, disputata ieri) a causa delle condizioni meteo, ecco perché va in scena alle 11.

Le italiane in gara nel Gigante di Are

L'Italia si presenta al Gigante femminile forte dei risultati ottenuti in Val di Fassa: Laura Pirovano ha conquistato vittorie e primato nella classifica di specialità; Elena Curtoni (primo posto) e Asja Zenere (terza) sono reduci dalle ottime prove in Super G. Sofia Goggia, che domina la specialità, deve guardarsi dalle ambizioni delle neozelandese Alice Robinson ma ha un buon margine di vantaggio a favore da gestire.

Dove vedere in tv in streaming il Gigante di Are

Le gare saranno trasmesse in diretta tv e in chiaro per tutti su Rai Sport HD in base alla programmazione delle due manche (alle 10 e alle 13). In chiaro anche la diretta streaming collegandosi alla piattaforma di RaiPlay. Gli abbonati potranno invece seguire gli appuntamenti agonistici su Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, Sky Go, NOW Tv, DAZN.

Gli italiani in gara nel Super G di Courchevel

Giovanni Franzoni e Dominik Paris sono gli osservati speciali della selezione azzurra, entrambi sono nel pieno della lotta per il podio nelle classifiche di specialità. Riflettori puntati anche Christof Innerhofer e Benjamin Jacques Alliod dai quali ci si attende prove d'orgoglio e per fare punti importanti per la graduatoria.

Dove vedere in tv in streaming il Super G di Courchevel

Su Rai 2 sarà possibile seguire in chiaro e in diretta (gratis) la gara di Super G in programma oggi a partire dalle 11. Anche in questo caso diretta streaming senza costi aggiuntivi su Rai Play, in esclusiva per gli abbonati su piattaforme alternative come Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, Sky Go, NOW Tv, DAZN.