L'austriaco Vincent Kriechmayr conquista la medaglia d'oro nel Super G maschile ai Mondiali di sci alpino di Cortina 2021 entrati finalmente nel vivo dopo il maltempo che ha costretto al rinvio delle prime gare a causa del maltempo e della nebbia. Sul podio iridato insieme all'austriaco si piazzano il tedesco Romed Baumann che, nonostante la partenza con il pettorale numero 20, chiude in seconda posizione a soli 7 centesimi dall'oro e il francese Alexis Pinturault che conquista il bronzo chiudendo a tre decimi dal miglior tempo fatto segnare da Kriechmayr.

Chiude quinto invece l'italiano Dominik Paris, campione uscente della specialità dopo la medaglia d'oro conquistata ad Are nel 2019, preceduto anche dal canadese Brodie Seger, vera sorpresa di questo SuperG iridato essendo scattato dal cancelletto con il pettorale numero 28. Fuori dalla top-10 gli altri alfieri azzurri con Emanuele Buzzi che termina in 13a posizione immediatamente dietro all'esperto norvegese Kjetil Jansrud (campione olimpico nel supergigante a Sochi 2014) davanti a Matteo Marsaglia (19°) e Christof Innerhofer (23°). Fuori dai giochi invece Mattia Casse che scattato con il numero 12 non è riuscito a completare la prova iridata e raggiungere il traguardo nella gara di casa.

La classifica finale del SuperG maschile dei Mondiali di Cortina 2021